الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير على أطراف مخيم نور شمس بالضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الثلاثاء / عمليات تفجير على أطراف مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن عمليات التفجير جرت من الجهة الغربية لمدخل المخيم، أعقبها تصاعد ألسنة الدخان، دون أن تتضح طبيعة التفجير أو تفاصيله، في ظل الحصار المشدد المفروض على المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الطريق المحيط بدوار الشهيد سيف أبو لبدة المدمر، عند المدخل الغربي لمخيم نور شمس، بذريعة تفجير عبوة ناسفة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم نور شمس لليوم الـ633 على التوالي، وسط حصار مشدد وتدمير واسع للبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة ومنع المواطنين من دخوله، بالتزامن مع الدفع بتعزيزات عسكرية إليه.

وفي سياق متصل، أصدرت قوات الاحتلال، اليوم، قرارًا عسكريًا بالاستيلاء على نحو 7 دونمات من أراضي المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، بذريعة شق طريق عسكري في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة الاحتلال الرامية إلى توسيع السيطرة على أراضي الأغوار الشمالية، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وشق الطرق العسكرية، بما يسهم في عزل التجمعات السكانية وتقييد حركة المواطنين والوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت، مطلع شهر نوفمبر 2025، قرارًا عسكريًا بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي خربة الحديدية، أعقبته أعمال تجريف للأراضي، قبل أن يشرع مستعمرون لاحقًا بإقامة بؤرة استعمارية في المنطقة، كما تتعرض خربة الحديدية ومناطق الأغوار الشمالية لاعتداءات متكررة تشمل تجريف الأراضي وتسييجها وملاحقة الرعاة ومنع المواطنين من الوصول إلى المراعي والأراضي الزراعية.