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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الداخلية اليمنية: 21 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله يديرون عمليات الفصائل اليمنية في 6 محافظات

الفصائل اليمنية
الفصائل اليمنية

كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن وجود 21 خبيراً أجنبياً من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني يعملون مع الفصائل اليمنية، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله، مشيرة إلى أنهم يتولون دعم وإدارة العمليات العسكرية.

وأوضحت الوزارة أن الخبراء يشرفون بصورة مباشرة على التخطيط للعمليات وإدارتها، بما يشمل تخصصات القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، إلى جانب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأضافت أن الخبراء يتوزعون على 6 مناطق ومحافظات يمنية، تشمل الحديدة وصنعاء وصعدة وحجة وعمران والخوخة.

وأشارت الداخلية اليمنية إلى أن أنشطة هؤلاء الخبراء لا تقتصر على الدعم العسكري، بل تمتد إلى الإشراف على أنشطة تستهدف ترسيخ نفوذ طويل الأمد، وبناء شبكات ولاء بما يؤدي، وفقاً للوزارة، إلى إبعاد اليمن عن محيطه العربي.

وحذرت الوزارة من أن وجود هؤلاء الخبراء ودورهم في دعم عمليات الفصائل اليمنية يمثل تهديداً لأمن اليمن، ويقوض الأمن الإقليمي والدولي.

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