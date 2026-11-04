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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من القاهرة مقر التأسيس.. رؤية مشتركة بين وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين العرب لدعم وتطوير الصحافة

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام أن الإعلام يتعين أن يلعب دورا مهما فى تسليط الأضواء على ما يجمع العرب، لا ما يفرقهم.

وقال رشوان، خلال لقائه، مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب - إن "هناك إصرارا على بذل كل ما من شأنه توفير الاحتياجات اللازمة لكى تقوم الصحافة والإعلام في العالم العربي بالدور المنوط بهما، وذلك بالدعم الكامل لاتحاد الصحفيين العرب الذى يمثل كل الصحافة العربية".

تعاون أكبر مع نقابة الصحفيين المصريين والمؤسسات الصحفية

ومن جانبه، نوه مؤيد اللامى بالدور الكبير الذي تلعبه مصر في اتحاد الصحفيين العرب منذ تأسيسه بها عام 1964، معربا عن تطلعه لتعاون أكبر مع نقابة الصحفيين المصريين والمؤسسات الصحفية، وكل جهات الدولة المصرية.

وأشار إلى أن خطط الاتحاد في الفترة المقبلة تؤكد على ترسيخ علاقاته بمصر ومشاركتها في كل أنشطته ومؤسساته، بما يخدم الأهداف الكبرى للاتحاد في تدعيم وتطوير الصحافة العربية.

وحضر اللقاء كل من: الكاتب الصحفى خالد ميرى أمين عام الاتحاد من مصر، والكاتب الصحفى عبد الوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات بالاتحاد من الأردن، فيما حضر من قيادات وزارة الدولة للإعلام الدكتور أحمد يحيى مساعد الوزير للتحديث المؤسسي، وعبد الله عبد السلام مساعد الوزير للصحافة الإلكترونية، ومحمد صلاح مسئول ملف الاعلام الخاص المرئي والمسموع، وجمال حسين مسئول ملف المحتوى الصحفي.

ضياء رشوان الإعلام مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب

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