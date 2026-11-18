نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة حارقة على شخصين حال تواجدهما داخل أحد المحال التجارية بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه من (مالك أحد المحال التجارية "مصاب بجروح وسحجات متفرقة") بتضرره من (مالك ورشة صيانة سيارات) بجوار المحل ملكه لتعديه عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض وإلقاء مادة كميائية "كلور" تجاهه وأحد أصدقائه لإعتراض مالك المحل على توقف جاره أمام المحل ملكه.

وتم ضبط المشكو فى حقه فى حينه (له معلومات جنائية) ، وضُبط بحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".