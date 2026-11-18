تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أحد الأكشاك المطورة بشارع العاشر من رمضان بحى الزاوية الحمراء، وذلك في إطار متابعة جهود المحافظة لتطوير منظومة الأكشاك والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط والمظهر الحضاري بشوارع العاصمة.

رافق محافظ القاهرة اللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن شاغلى أكثر من ٤٦١ كشكًا من ٢٧٠٠ كشك بالعاصمة انضموا إلى منظومة الأكشاك الموحدة الجديدة ، داعيًا شاغلى الأكشاك إلى سرعة الانتهاء من تعديل أكشاكهم بالشكل الجديد قبل انتهاء مهلة ال ٣ أشهر التى تم منحها لأصحاب الأكشاك المرخصة لتوفيق أوضاعهم، والتى ستنتهى فى ديسمبر القادم .

واطلع محافظ القاهرة خلال جولته على مدى التزام الكشك بالمواصفات والاشتراطات المحددة من قبل المحافظة، والتى تستهدف توحيد الشكل الحضاري للأكشاك، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة ويسهم في تحسين الصورة البصرية للشوارع والميادين.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة للأكشاك المطورة، والتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة للعمل، وعدم السماح بأي مخالفات أو إشغالات تعوق الحركة المرورية أو تؤثر على المظهر الحضاى للمنطقة .