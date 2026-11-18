أكدت البحرية الفلبينية، أن اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقعتها الفلبين هذا الأسبوع مع أستراليا، تفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات البحرية الثنائية القائمة، وتحديد مجالات تعاون جديدة، ومواءمة الأولويات الاستراتيجية.

وذكرت البحرية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها "تظل ملتزمة بتعزيز الشراكات مع القوات البحرية التي تشاركها الرؤى ذاتها، وتحسين التوافق العملياتي، والمساهمة في إرساء نظام بحري آمن ومستقر وقائم على القواعد في المنطقة".

وأشارت إلى أن اتفاقية التعاون الدفاعي هذه تشكل استكمالا لـ "بيان النوايا بشأن تعزيز التعاون الدفاعي"، الذي وقعه وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز في 22 أغسطس 2025.

كان تيودورو، والسفير الأسترالي لدى الفلبين مارك إينيس-براون، قد وقعا الاتفاقية يوم الأحد الماضي، بهدف تحقيق تنسيق أوثق بين وزارة الدفاع الوطني الفلبينية والبحرية الملكية الأسترالية.

وقد تزامن توقيع الاتفاقية مع الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الفلبين وأستراليا.