الكشف عن موعد القمة المرتقبة بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية

اجتمع مسئولون من كوريا الشمالية والجنوبية اليوم، الخميس، في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين وذلك لمناقشة تنظيم وتوقيت القمة التاريخية المرتقبة بين الزعيمين.
وتوقع شو ميونج جيون المسؤول عن ملف التوحيد بكوريا الجنوبية، أن تكون القمة بين الزعيمين في إبريل المقبل، وفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وتعد تلك القمة هي الأولى بين الزعيمين منذ 2007، وهي جزء من الانفتاح الدبلوماسي الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية حيث التقى كيم يونج أو زعيم كوريا الشمالية منذ أيام بنظيره الصيني ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو المقبل.