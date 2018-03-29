ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
94%
السيسي
13542265
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
14333143
الأصوات الباطلة
1335556
6%
موسي
790878

أخبار العالم

الكشف عن موعد القمة المرتقبة بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية

الخميس 29/مارس/2018 - 04:48 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية في الصين
رحيم يسري
اجتمع مسئولون من كوريا الشمالية والجنوبية اليوم، الخميس، في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين وذلك لمناقشة تنظيم وتوقيت القمة التاريخية المرتقبة بين الزعيمين.

وتوقع شو ميونج جيون المسؤول عن ملف التوحيد بكوريا الجنوبية، أن تكون القمة بين الزعيمين في إبريل المقبل، وفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتعد تلك القمة هي الأولى بين الزعيمين منذ 2007، وهي جزء من الانفتاح الدبلوماسي الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية حيث التقى كيم يونج أو زعيم كوريا الشمالية منذ أيام بنظيره الصيني ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو المقبل.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: «الإخوان والطابور الخامس هيدفعوا غرامة الانتخابات وهنبني بيها سيناء» .. فيديو

النتائج الكاملة بمطروح.. 92760 صوتا للسيسي و3801 لموسى

رسالة الرئيس السيسي للمصريين بعد إغلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية

مرتضى منصور: «أنا بطبل وأزمر لبلدي وكلنا بنحب السيسي» ..فيديو

أحمد موسى يفجر مفاجأة: الإخوان شاركوا وأبطلوا أصواتهم ..فيديو

أحمد موسى: الناخبون كان صوتهم عاليا واختاروا ما بين مصر والعدو ..فيديو

النتائج الكاملة بالأقصر.. 237151 صوتًا لسيسي و5669 لموسى

علاء ميهوب عن التعاقد مع صلاح محسن: لكل زمن عاداته.. فيديو

شاهد .. ننشر أول صور لفرز الأصوات الانتخابية داخل لجنة بالعياط

الرئيس السيسي: ستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخرى ودليلًا على عظمة أمتنا

مؤشرات أولية.. تقدم السيسي حتى الآن في نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 10.6 مليون صوت.. 693 ألف صوت لمنافسه موسى مصطفى موسى.. واستمرار أعمال الفرز في اللجان الفرعية

النتائج النهائية بدمياط.. السيسي يحصل على 371489 صوتا مقابل 9623 لموسى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

كريم فهمى وأيتن عامر يحتفلان بفيلم "على بابا".. صور

فيديو

أحمد موسى: «صدى البلد» قناة الشعب والمساند للدولة بلا مصالح ..فيديو
أحمد موسى: الناخبون كان صوتهم عاليا واختاروا ما بين مصر والعدو ..فيديو
شاهد.. «قمحة» يوجه رسالة لكل من طالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية
قمحة: طبيعة المجتمع المصري في التصويت تأتي من الريف.. فيديو
مرتضى منصور: «أنا بطبل وأزمر لبلدي وكلنا بنحب السيسي» ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ