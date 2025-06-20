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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس .. يبحث عن أخبارها جميع طلاب الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان كنترولات الدبلومات الفنية 2025 مازالت تشهد استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى الآن ، وبالتالي سيكون موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس بعد انتهاء اعمال التصحيح في الكنترولات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الدبلومات الفنية لم ينتهوا بعد من آداء المرحلة الثانية من امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية ، والتي كانت قد بدأت من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 ومن المقرر أن تنتهي رسميا في جميع محافظات مصر يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025 ، مشيرةً إلى ان نتيجة هذه الامتحانات ايضا لابد أن يتم حسمها ورصدها أولا قبل موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس
 

بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس من وزير التربية والتعليم ، سوف تصدر وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا للإعلان عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ومن المقرر أن تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس بشكل مجاني من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني بموقع وزارة التربية والتعليم :

https://nategafany.emis.gov.eg/

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس .. بالدرجات

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ، سوف يتمكن 780 ألف  طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، من الاستعلام عن درجاتهم في جميع الامتحانات التحريرية و العملية والمعملية ، المجموع الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت ، وحالة الطالب إذا كان ناجحا أو راسبا أو له دور ثاني .

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس جميع المحافظات

وأكد المصدر أنه بمجرد الانتهاء من رصد جميع درجات الطلاب في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية و العملية والمعملية ، سيتم فورا تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس جميع المحافظات للإعتماد والإعلان الرسمي

وقال المصدر : من المقرر أن يتولى اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس جميع المحافظات ، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، بإعتبارها نتيجة شهادة عامة يتم اعتمادها مركزيا من الوزير مثلها مثل نتيجة الثانوية العامة 

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