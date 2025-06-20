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رئيس وزراء صربيا يزور المتحف الكبير والقومي للحضارة والأهرامات| صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس وزراء صربيا يزور المتحف الكبير والقومي للحضارة والأهرامات| صور

رئيس وزراء صربيا
رئيس وزراء صربيا
محمد الاسكندرانى

 زار الدكتور ديورو ماتسوت رئيس وزراء جمهورية صربيا، كل من المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومنطقة أهرامات الجيزة، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب الصربي.

وكان في استقبالهم بالمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الذي رحب به وتحدث معه عن المتحف وأهم مقتنياته، ثم قام رئيس الوزراء الصربي والوفد المرافق له بجولة بالساحة الخارجية والبهو الرئيسي والدَّرَج العظيم وقاعات العرض الرئيسة بالمتحف، حيث استمع إلى شرح مفصل عن هذه الأماكن والمقتنيات المتميزة للمتحف.

رئيس وزراء صربيا 

وفي المتحف القومي للحضارة المصرية، كان في استقبالهم الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم، وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف، وتاريخ إنشاءه، وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور، ودوره الثقافي والمجتمعي كما اصطحبهم في جولة داخل المتحف شملت قاعات كل من العرض المركزي، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري.

كما توجه رئيس الوزراء الصربي والوفد المرافق له لزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث كان في استقبالهم السيد أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقة أبو الهول حيث استمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن طريقة بناء الهرم الأكبر والممرات الخاصة به وتاريخ وسبب إقامة تمثال أبو الهول وطريقة نحته.

وخلال هذه الزيارات حرص رئيس الوزراء الصربي والوفد المرافق له، على التقاط الصور التذكارية بالمتاحف والمواقع الأثرية التي قاموا بزيارتها، معربين عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من آثار ومقتنيات فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وتفرد المتاحف المصرية بتصميمها المعماري الرائع وموقعها المتميز بالقرب من أهرامات الجيزة وبقلب القاهرة التاريخية ليبرز مكانة مصر الحضارية.

رئيس وزراء صربيا مصر المتحف المصري الكبير المتحف القومي للحضارة المصرية الأهرامات

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