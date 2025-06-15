الحسين عبد البصير: تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير قرار "صائب"

أكد مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية الدكتور الحسين عبد البصير أن قرار إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من العام الجاري يُعتبر قراراً صائباً في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.



وقال عبد البصير - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح البلد) المذاع على قناة (صدى البلد) - "إن الحكومة المصرية قد اتخذت قراراً مهماً وذكياً في هذا التوقيت"، متمنياً أن تهدأ الأوضاع خلال الربع الأخير من العام ليتم الافتتاح بشكل عالمي كما كان مخططاً له.



وأضاف "نعتقد أن الاحتفال سيكون عظيماً حينما تأتي اللحظة المناسبة، ولكن حتى تهدأ الأجواء في المنطقة، يمكن للمتحف الاستمرار في استقبال الزوار كما هو الحال الآن، مما يمنح المتحف فرصة لتحقيق الدخل المادي المطلوب".



وحول الجناح المخصص للملك توت عنخ آمون، أكد عبد البصير أنه سيكون جاهزاً مع الافتتاح النهائي للمتحف، قائلا "نقل قناع الملك توت عنخ آمون يعد حدثاً بالغ الأهمية، ويجب استغلاله بشكل كبير على الصعيدين الثقافي والسياحي، حيث يُعد من أغلى القطع الأثرية في العالم".

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أمس إرجاء وتأجيل افتتاح المتحف المصرى الكبير إلى الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بسبب التداعيات والتحديات الحالية ونتيجة التصعيد والصراع الجاري، والظروف التي تشهدها المنطقة وغير المناسبة لإقامة هذه الفاعلية بالشكل المهم واللائق بها.