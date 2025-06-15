خبير اقتصادي: قرار رئيس الوزراء بتأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير صائب

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن هناك توقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، في ظل التهديدات المتزايدة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة.

وقال مدحت نافع، خلال لقاء له لبرنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن إيران لن تلجأ إلى غلق المضيق إلا في حال شعورها بتهديد وجودي، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار فادحة في حركة التجارة العالمية وارتفاع كبير في أسعار النفط، خاصة مع استهداف إسرائيل لبعض مصافي النفط الحيوية.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن التحالفات التي تتشكل اليوم تحكمها المصالح الاقتصادية بالدرجة الأولى، وأن تصاعد التوتر يأتي في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء بتأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير كان صائبًا، بالنظر إلى الظروف الراهنة محذرا من الآثار الاقتصادية العميقة التي قد تترتب على الصراع الإقليمي الدائر بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.