ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

«خارجية البرلمان»: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج مثالي منذ قديم الأزل

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:25 ص
صدى البلد
أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القاهرة، مؤكدا أن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات بين مصر والإمارات والتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وأضاف رضوان في تصريحات له، أن ولي عهد أبوظبي يسعى إلى تكثيف التعاون الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين خاصة بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولايته الثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا مثاليا كما أكد الرئيس حيث ترجع إلى قديم الأزل وليست وليدة اللحظة وهو ما ظهر جليا في حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر فضلا عن دور البلدين في مواجهة الإرهاب بالمنطقة.

وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عن أمله في توصل البلدين بالتعاون مع دول الخليج إلى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري بالمنطقة العربية ومواجهة أزمات دول الجوار، مؤكدا أن محاربة التنظيمات والجماعات الإرهابية بحاجة إلى تكاتف إقليمي ودولي لتجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره بشكل كامل.

ترشيحاتنا

بالرنجة وصلصة الزيتون.. جهزي طبق مكرونة مميز مع الشيف شربيني

باحث بالعلاقات الدولية: زيارة ولي عهد أبوظبي إلى القاهرة تحمل 4 رسائل

حسين السيد: تقدمت باستقالتي لأنني أرفض الفشل

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية والقاهرة تسجل 29 درجة.. اليوم

7 أطعمة تسبب رائحة كريهة للجسم.. تعرف عليها

«صدى البلد» ينفرد بنشر صور لأول «توك توك» صناعة مصرية

خالد الغندور: الأهلي دافع فلوس لإعارة عبد الله السعيد

إنييستا يودع برشلونة في ليلة «العقاب القاسي»

حدث في مثل هذا اليوم 11 أبريل

محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم

فالفيردى: هذا الفشل مني.. أنا المسئول عن الخروج المؤسف

تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي فوق «التنف» بسوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء..فيديو وصور‎

فيديو

شاهد.. لاعبو روما يحتفلون بإقصاء برشلونة من دوري الأبطال بطريقة خاصة
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: روسيا تمارس حق الفيتو لرفض مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا.. ورئيس غرفة البترول والتعدين يفجر مفاجأة بشأن سعر الفترة القادمة.. ومعتز الدمرداش يرقص على الهواء
بالرنجة وصلصة الزيتون.. جهزي طبق مكرونة مميز مع الشيف شربيني
تعليق صادم من إسماعيل الليثي على تشبيهه بـ أحمد حسام ميدو
محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟