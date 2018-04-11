«خارجية البرلمان»: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج مثالي منذ قديم الأزل

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القاهرة، مؤكدا أن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات بين مصر والإمارات والتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.





وأضاف رضوان في تصريحات له، أن ولي عهد أبوظبي يسعى إلى تكثيف التعاون الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين خاصة بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولايته الثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا مثاليا كما أكد الرئيس حيث ترجع إلى قديم الأزل وليست وليدة اللحظة وهو ما ظهر جليا في حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر فضلا عن دور البلدين في مواجهة الإرهاب بالمنطقة.



