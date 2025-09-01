قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي وإصابة 6 أشخاص
هنبدأ نحس بيها فعلا .. بشرى من الأرصاد للجميع
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 622
استثمار زراعي ضخم بين مصر والكويت
الأرصاد تحسم الجدل: لا شتاء تاريخيًا في الأفق.. ومفاجأة فى طقس سبتمبر
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي ببنها
الذهب الأحمر يغير مجرى حياة المزارعين في أسيوط
تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين مصر والكويت
10خطوات.. شحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل
مات ساجدا بعد صلاة المغرب .. وفاة مسن داخل مسجد في المنوفية
بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه
اقتراب خطة الطرح.. لجنة مؤسسة التمويل الدولية تزور المطارات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مات ساجدا بعد صلاة المغرب .. وفاة مسن داخل مسجد في المنوفية

الحاج رشدي توفيق
الحاج رشدي توفيق
مروة فاضل

توفي مسن أثناء صلاته داخل مسجد بقرية مجريا بمركز اشمون في محافظة المنوفية.

وفوجئ الأهالي أنه بعد انتهاء صلاة المغرب بالمسجد الكبير بقرية مجريا وأثناء أداء صلاة السنة فوجي الأهالي بالحاج رشدي توفيق ساجدا لا ينهض أثناء أداء سنة المغرب.

وحاول الأهالي تقديم كافة الإسعافات له ظنا أنه تعرض لإغماء إلا أنه فارق الحياة.

وتوفي الحاج رشدي توفيق صاحب الـ 65 عاما ساجدا داخل المسجد أثناء أداء صلاة المغرب.

وأكد الأهالي أن الراحل  معروف عنه الاخلاق الطيبة وحسن السمعة والمعاملة الطيبة بين الجميع من أبناء القرية.

وانتشرت عبارات النعي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لنعي الراحل وسط حالة من الحزن بين الجميع وما اعتبروه حسن الخاتمة لوفاته ساجدا أثناء الصلاة داخل المسجد.

وقال أحد الأهالي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك “ سبحان الله ماذا كان بينك وبين الله حتى تذهب روحك بهذا الوضع الذى يتمناه كل مسلم؟ ، إنا لله وإنا إليه راجعون الحاج رشدى  توفيق ، رحم الله روحا ذهبت إلى بارئها وهي ساجدة ”.

محافظة المنوفية المنوفية أشمون وفاة مسن مسجد حسن الخاتمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

صرف الخبز المدعم

قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

حسام البدري

الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

ترشيحاتنا

صيام يوم الإثنين

هل كان النبي يصوم يوم الإثنين احتفالا بيوم مولده؟.. الإفتاء تجيب

شيخ الأزهر

اليوم..صرف منحة إضافية للمستفيدين من بيت الزكاة بمناسبة المولد النبوي

قراءة القرآن

متى يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد