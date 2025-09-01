مات ساجدا بعد صلاة المغرب .. وفاة مسن داخل مسجد في المنوفية

توفي مسن أثناء صلاته داخل مسجد بقرية مجريا بمركز اشمون في محافظة المنوفية.

وفوجئ الأهالي أنه بعد انتهاء صلاة المغرب بالمسجد الكبير بقرية مجريا وأثناء أداء صلاة السنة فوجي الأهالي بالحاج رشدي توفيق ساجدا لا ينهض أثناء أداء سنة المغرب.

وحاول الأهالي تقديم كافة الإسعافات له ظنا أنه تعرض لإغماء إلا أنه فارق الحياة.

وتوفي الحاج رشدي توفيق صاحب الـ 65 عاما ساجدا داخل المسجد أثناء أداء صلاة المغرب.

وأكد الأهالي أن الراحل معروف عنه الاخلاق الطيبة وحسن السمعة والمعاملة الطيبة بين الجميع من أبناء القرية.

وانتشرت عبارات النعي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لنعي الراحل وسط حالة من الحزن بين الجميع وما اعتبروه حسن الخاتمة لوفاته ساجدا أثناء الصلاة داخل المسجد.

وقال أحد الأهالي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك “ سبحان الله ماذا كان بينك وبين الله حتى تذهب روحك بهذا الوضع الذى يتمناه كل مسلم؟ ، إنا لله وإنا إليه راجعون الحاج رشدى توفيق ، رحم الله روحا ذهبت إلى بارئها وهي ساجدة ”.