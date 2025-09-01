قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هنبدأ نحس بيها فعلا .. بشرى من الأرصاد للجميع
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 622
استثمار زراعي ضخم بين مصر والكويت
الأرصاد تحسم الجدل: لا شتاء تاريخيًا في الأفق.. ومفاجأة فى طقس سبتمبر
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي ببنها
الذهب الأحمر يغير مجرى حياة المزارعين في أسيوط
تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين مصر والكويت
10خطوات.. شحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل
مات ساجدا بعد صلاة المغرب .. وفاة مسن داخل مسجد في المنوفية
بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه
اقتراب خطة الطرح.. لجنة مؤسسة التمويل الدولية تزور المطارات المصرية
وزير المالية: مصر وضعت الأمن الغذائي فى قلب السياسات الاقتصادية والتنموية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين مصر والكويت

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر الجديد لدى دولة الكويت، والمقرر له استلام مهام عمله الجديدة خلال الايام المُقبلة.

وقدم وزير الزراعة التهنئة للسفير المصري الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، مشيرا إلى أهمية التنسيق المشترك من أجل تعزيز التعاون في المجال الزراعي بين مصر ودول الكويت.

وبحث اللقاء، عددا من الملفات المقترحة، التي يمكن أن تأتي من بين مجالات التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي، بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي، وذلك بإعتبار أن القطاع الزراعي من القطاعات الواعدة بالاستثمار في مصر، وأن مصر مليئة بالعديد من الفرص الهامة لتشجيع الاشقاء في الكويت بالاستثمار في هذا المجال، سواء في مجال استصلاح الأراضي، أو الإنتاج الداجني، فضلا عن الاستزراع السمكي، والتصنيع الزراعي.

وأشار وزير الزراعة إلى ان الحكومة المصرية، قد اتخذت العديد من الخطوات الهامة لتشجيع الاستثمار بشكل عام وتحسين مناخه، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الزراعي والأمن الغذائي، لافتا إلى إمكانية دعوة بعض المستثمرين والخبراء من دولة الكويت لزيارة مصر، للإطلاع على تلك الفرص الهامة.

وأوضح فاروق أن مصر أيضا تمتلك العديد من الخبرات الفنية الهامة في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، والتي يمكن نقلها إلى الأشقاء من دولة الكويت، وتكون ضمن مجالات التعاون المقترح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها: برامج مكافحة الآفات والقوارض، اللقاحات والأدوية البيطرية، والإنتاج الحيواني.

وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تشمل مجالات التعاون المشترك أيضا، تعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت، خاصة من المنتجات الزراعية المصرية المتميزة التي تلقى إقبالا واسعا في أغلب الأسواق العالمية، مشيرًا إلى إمكانية الترتيب لزيارة وفد كويتي إلى مصر للإطلاع على المنظومة الحجرية للخيول في ضوء تطور هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن جانبه، أكد السفير محمد جابر أبو الوفا على حرصه الشديد على بذل كل الجهود اللازمة لتعزيز التعاون في جميع المجالات بين البلدين الشقيقين. وأشار إلى أن القطاع الزراعي سيكون له أولوية خاصة خلال فترة عمله في الكويت، نظرًا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر والخبرات الفنية التي يمكن الاستفادة منها. وأضاف أن الهدف الأساسي هو ترجمة هذه اللقاءات إلى خطوات عملية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزير الزراعة سفير مصر الجديد لدى دولة الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

صرف الخبز المدعم

قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

حسام البدري

الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

ترشيحاتنا

الزمالك

سلموا المباراة بسهولة..تعليق ناري لشوبير على خسارة الزمالك من وادي دجلة

برنامج "الشباب من أجل مناخ صحي"

الرياضة تطلق برنامج "الشباب من أجل مناخ صحي"

أوتافيو

بعد خروجه من حسابات جيسوس.. أوتافيو يقترب إلى هذا النادي

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد