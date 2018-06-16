وزيرة الخارجية الأسترالية: لن ننقل سفارتنا إلى القدس

استبعدت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، اليوم السبت، نقل سفارة بلادها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.



وقالت بيشوب، في تصريحات لصحيفة (ذا جارديان) البريطانية، إن "القدس هي مسألة وضع نهائي، ولطالما التزمنا بهذا الموقف لعقود".



وذكرت الجارديان أنه خلال المجلس الاتحادي السنوي للحزب الليبرالي الأسترالي، صوت أعضاء الحزب وأعضاء البرلمان الأسترالي على نقل السفارة الأسترالية إلى القدس ووقف المساعدات المالية التي تقدمها بلادهم إلى السلطات الفلسطينية، غير أن نائبة رئيس الحزب الليبرالي بيشوب، قاومت الضغط الذي مارسه الحزب.



وأوضحت الوزيرة أن الحكومة الأسترالية لن تنقل سفارتها إلى القدس، مشيرة إلى أنها تواصلت مع نظرائها الفلسطينيين، لتأكيد إنفاق المساعدات المالية، التي تبلغ حوالي 43 مليون دولار خلال السنة المالية القادمة، على الصحة والتعليم.