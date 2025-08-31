قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مساعٍ لإحياء نظام عالمي مُتعدّد الأقطاب| الرئيس الروسي يصل الصين للمشاركة بقمة «شنغهاي»
بقاؤه فشل للإدارة.. أحمد بلال يفتح النار: لاعبو الأهلي أسوأ من «ريبيرو»
بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. «الغندور» يكشف مفاجآت في هوية المدرب الجديد
انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-8-2025
بعد مباراة بيراميدز.. أحمد بلال: ريبيرو لابد أن يُعاقب بتهمة «الغباء الكروي»
إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي
نقمة على الأهلي ولابد من رحيله .. أحمد بلال يفتح النار على ريبيرو
مستعجلين ليه؟.. ميرنا وليد ترد على شائعة وفاتها وتؤكد: بناتي أهم حاجة في حياتي |فيديو
طرق استخراج فيش جنائي جديد «أون لاين» .. اعرف الخطوات والرسوم
سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025
بعد هزيمة بيراميدز.. «أبومسلم» ينتقد الأهلي: فقد هويته الهجومية.. وريبيرو لا يصلح|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025: تجنب إقراض صديق

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

اقترح على أحدهم اليوم لتحصل على رد إيجابي، ستشغلك تحديات جديدة في العمل طوال اليوم. أنت اليوم في وضع جيد، لكن عليك توخي الحذر بشأن بعض المشاكل الصحية البسيطة..

توقعات برج العذراء عاطفيا

الجزء الثاني من اليوم حاسم للعزاب، حيث سيتم قبول عروض الزواج بإيجابية، قد تجد المتزوجات تدخل طرف ثالث مزعجًا، وهذا يتطلب تواصلًا صريحًا مع أزواجهن..

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

قد تؤثر بعض المشاكل الصحية البسيطة على يومك. على من يعانون من مشاكل في القلب أو الرئة توخي الحذر عند رفع الأشياء الثقيلة بعض الجروح والكدمات الطفيفة شائعة بين الأطفال، وقد يُصابون أيضًا بحمى فيروسية اليوم. قد تُصاب الإناث بالتهابات جلدية أو حساسية طفيفة قد تؤثر على حياتهن اليومية. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

سينجح الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات التنافسية يجب على رجال الأعمال توخي الحذر عند التعامل مع المشاريع الحيوية، إذ قد تحدث بعض الهزات الطفيفة، وقد لا تكون العوائد مثالية. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

ستجد اليوم مناسبًا لشراء الأجهزة الإلكترونية، وحتى تسوية بعض الأمور المالية مع الأصدقاء. قد تفضل بعض النساء قضاء إجازة في الخارج قد تتجنب اليوم إقراض صديق أو قريب مبلغًا كبيرًا سيحصل رواد الأعمال على تمويل من المسوّقين في النصف الثاني من اليوم.

برج العذراء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج العذراء العذراء اليوم

