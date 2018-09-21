الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة.. فيديو

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على مستوى كافة المحافظات، نظرًا لقدوم فصل الخريف، لافتا إلى أن هناك انخفاضا في نسب الرطوبة.



وقال "شاهين"،في مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "DMC" اليوم، إننا سوف نشهد على مدار الأيام القليلة المقبلة ارتفاع في نسب الشبورة الصباحية على أغلب الأنحاء، خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.



وناشد "شاهين"، المواطنين، بضرورة متابعة الأخبار الخاصة بالأرصاد الجوية، خلال الأيام المقبلة، نظرًا لبدء المدارس تزامنًا مع فصل الخريف الذي قد يشهد العديد من التقلبات الجوية.

