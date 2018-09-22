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رياضة

عبدالحفيظ:الخطيب رئيس المنظومة الكروية الاعظم في إفريقيا..فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
نور عادل
دافع سيد عبدالحفيظ، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، عن رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي محمود الخطيب، وذلك ردًا على هجوم رئيس احد الاندية بالدوري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ عبر برنامجه ملعب الاهلي انه عندما يتم الحديث عن محمود الخطيب فيجب الحديث عنه باحترام لأنه رئيس المنظومة الكروية الاعظم في افريقيا.

واضاف:" ما يحدث بالوقت الحالي لا يحدث في أي دوري بالعالم، أن يخرج رئيس نادي يتحدث في جميع مداخلاته عن النادي الأهلي ورئيسه أكثر مما يتحدث عن ناديه".

واكمل:" محمود الخطيب لا هو بالسباب ولا بالشتام ولا بالشخص البذئ، وعندما يتم الحديث عن محمود الخطيب أو عن رئاسة النادي الأهلي فيجب ان يكون حديثا محترما وان يكون الحديث وفقًا لحجم الشخص المتحدث عنه".

وأردف:" الأهلي لن يدخل أي معارك جانبيه، وأنت أبوالمعارك، والأهلي يستطيع أن يجلب لاعبين تفوز باربع بطولات دوري محلي من خمس دوريات شارك بها فريقك وأنت على رأس مجلس إداراته".

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