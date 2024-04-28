عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعدى على رضيعة سودانية وقتل.ها..عامل يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون

الطفلة الرضيعة السودانية
الطفلة الرضيعة السودانية الضحية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر ، تجديد حبس عامل  15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالاعتداء على رضيعة سودانية الجنسية، وإلقاء جثتها في حديقة عامة بأحد شوارع مدينة نصر .

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من والدة طفلة سودانية ، تفيد فيه باختفاء طفلتها الرضيعة، البالغة من العمر 10 أشهر بعد تركها باب شقتها مفتوحًا وتوجهها لشراء بعض مستلزمات المنزل، لتعود وتفاجأ باختفاء الطفلة الرضيعة، وبعمل التحريات تم العثور على جثة طفلة رضيعة سودانية الجنسية ملقاة بإحدى الحدائق العامة بالمنطقة، وبها آثار اعتداء جنسي.

وعقب تقنين الإجراءات تم التوصل إلى المتهم، وتم ضبطه ، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

txt

مفاجأة جديدة في حادث طفلة مدينة نصر.. ماذا قال حارس العقار بالتحقيقات؟

txt

مفاجأة.. قـ ـاتل طفلة مدينة نصر: اعتديت عليها وهي ميتة في الحديقة

txt

والد طفلة مدينة نصر في التحقيقات: لقيتها نصف عارية وتنزف من فمها

txt

ضحية عامل الدليفرى.. الصور الأولى للحظة العثور على جثـ ـة طفلة مدينة نصر

txt

اعتدى عليها وهي ميتة.. ننشر صورة المتهم بواقعة «جانيت» طفلة مدينة نصر

txt

اعترافات المتهم بقـ ـتل طفلة مدينة نصر: عندي ميول للصغار والميتين

txt

القصة الكاملة لمقـ ـتل طفـ.لة مدينة نصر «جانيت».. المتهم اعتدى عليها وخنقها

txt

ماذا فعل عامل دليفري مدينة نصر؟ القصة الكاملة

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

رضيعة سودانية الجنسية طفلة رضيعة سودانية الجنسية مدينة نصر عامل حبس عامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

انت مش شايف.. تفاصيل جديدة في واقعة مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

يتصرف بشياكة .. حسام غالي يوجّه رسالة لـ «شيكابالا»

مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي: لم أرى لمسة اليد في هدف الفريق الكونغولي

مدبولي يلتقى مدير عام صندوق النقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

مصر والأردن رفضا التهجير|الرئيس الفلسطيني يحذر من كارثة إنسانية حال اجتياح رفح

ترشيحاتنا

الشرقية الأولى في استرداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالموجة الـ22

الصحة: لدينا 250 ألف مصاب بسرطان.. و58 مركزا للكشف المبكر

هشام آمنة: استرداد 618 ألف متر وإزالة 543 حالة تعد خلال أسبوع

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في السجل المدني بشبرا الخيمة

وفد من حماس يزور القاهرة غدًا لبحث مقترح وقف إطلاق النار الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عيب خطير.. هوندا تستدعي 221 من موتوسيكلاتها باهظة الثمن

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

أنا مبهورة به.. بسمة بوسيل تزور المتحف المصرى

أحضرت له تورتة.. دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها فرج

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ