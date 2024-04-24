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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

والد طفلة مدينة نصر في التحقيقات: لقيتها نصف عارية وتنزف من فمها

المتهم بقتل طفلة
المتهم بقتل طفلة مدينة نصر

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة طفلة مدينة نصر جانيت والتي راحت ضحية عامل دليفرى مطعم شهير بعد أن اعتدى عليها وتركها جثة هامدة داخل حديقة في منطقة مدينة نصر.

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أقوال والد طفلة مدينة نصر في التحقيقات

واستمعت النيابة لأقوال والد طفلة مدينة نصر، والذي قرر بأن زوجته أخبرته باختفاء ابنتهم جانيت بعدما كانت تلهو أمام باب الشقة داخل العقار في الطابق الـ 14 برفقة شقيقتها أميرة وأنه خرج للبحث عنها في كل مكان في العقار.

وقال والد طفلة مدينة نصر، أنه ظل يبحث عن ابنته طوال 3 ساعات في الشارع حتى توجه خلف العقار وبحث في الحديقة ووجدها أمامه بدون ملابس بالجزء السفلى وملقاة على الأرض جثة هامدة ووصلت المباحث وقاموا بضبط المتهم خلال ساعات قليلة.

وقالت مريم عثمان والدة طفلة مدينة نصر خلال التحقيقات أنها تركت طفلتها جانيت بصحبة شقيقتها أميرة للهو أمام باب الشقة داخل العقار محل سكنها ودخلت للنوم عقب استيقاظها فوجئت باختفاء جانيت.

وأشارت والدة طفلة مدينة نصر، سألت أختها جانيت راحت فين قالت لي في واحد شالها ونزل بيها وقعدت أدور عليها 3 ساعات لحد ما لقيت جثتها في الحديقة الخلفية للعقار مرمية بدون ملابس الجزء السفلي.

وقال المتهم بقتل طفلة مدينة نصر جانيت، خلال التحقيقات معه: “أنا عندى ميول جنـ ـسية، ومن زمان وانا بحب امارس العلاقات مع البنات الصغيرة والميتين كمان، ودي حاجة من زمان وهي عندي ويعاني منها”.

وتابع المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر: “عشان كده لما سمعت صوت جانيت على السلم قولت اخدها و اعمل  معاها علاقة، ومكنش فارق معايا سنها ولا أي حاجة لأني زي ما قولت عندي ميول للحاجات دي”.

وشهدتها واقعة طفلة مدينة نصر، تفاصيل مثيرة حيث اختفت في ظروف غامضة لمدة ساعات قليلة، وتم اكتشاف جثمانها في حديقة عامة عارية الملابس بالجزء السفلى، لتكشف أجهزة الأمن في القاهرة اللغز في أقل من 24 ساعة بأن وراء ارتكاب الواقعة عامل دليفرى مطعم كشري شهير في مدينة نصر.

مع دقات الساعة 6 مساءً، خرجت طفلة مدينة نصر - جانيت - حتى تلهو برفقة شقيقتها وأطفال الجيران، داخل العقار الذي تقطن به، وأثناء ذلك قامت شقيقتها بالدخول إلى الحمام، واستغل المتهم ذلك وقام باستدراجها إلى شقته واعتدى عليها، ثم وضعها في حقيبة وخرج بها من العقار محل الواقعة متوجها إلى حديقة عامة.

في هذه الأثناء كانت أسرة طفلة مدينة نصر قد بدأت البحث عنها، حيث حاول والدها البحث عنها في كل مكان بالعقار ثم خرج إلى الشارع يسأل المتواجدين، إلا أن محاولاته قد باءت بالفشل حتى قام بالبحث عنها في المناطق المحيطة إلى أن عثر عليها ملقاة في حديقة عامة بمنطقة الكيلو 4.5 بالقرب من المنزل عارية من الجزء السفلى.

طفلة مدينة نصر النيابة العامة منطقة مدينة نصر مطعم شهير مدينة نصر عامل دليفري

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