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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معمولي سحر وفكيت البامبرز.. ماذا قال قاتـ.ل صغيرة مدينة نصر في مسرح الجريمة؟

صدى البلد

"كنت هنا في المكان ده فكيت البامبرز وبدأت اغتصـ.بها لحد ما صرخت جامد كتمت نفسها لقيت صوتها سكت وجسمها مبقاش يتحرك عرفت انها ماتت فكملت تاني وقعدت اغتصـ.بها ساعتين ورميتها ورجعت على شقتي عشان محدش يشك فيا".. كلمات صادمة أدلى بها مغتـ.صب طفلة مدينة نصر وسط حراسة أمنية مشددة وفي حضور النيابة العامة اثناء قيامه بتمثيل جريمته في الحديقة التي تخلص بها من جثة الطفلة المجني عليها. 

سجلت النيابة العامة تحركات المتهم خلال تمثيله الجريمة بالصوت والصورة كما تم فرض كردون امني ونشر قوات أمنية في محيط مسرح الجريمة منها لوصول اهل المجني عليها اليه، وعقب الانتهاء تم اعادته للنيابة مرة اخرى ليكمل اعرافاته خاصة انه اصر على رواية انه "ملبوس وحد عامله عمل" وقال انه يعاني من السحر والرغبة في أجساد الاطفال الصغار وجثث الموتى وتردد وعلى مشايخ كثيرة لعلاجه لكنهم فشلوا حتى شاهد الطفلة فتحركت شهوته وارتكب الجريمة. 

واستمعت النيابة لأقوال حارس العقار الذي تقطن به طفلة مدينة نصر مع أسرتها والذي كشف عن هوية المتهم الذي تردد على العقار في توقيت معاصر مع توقيت اختفاء طفلة مدينة نصر جانيت.

وقال صلاح الدسوقي حارس العقار المقيمة به طفلة مدينة نصر رفقة أسرتها، إن مصعد العقار تعطل في توقيت اختفاء الطفلة وأن أحد الشباب الموجودين في العقار كان موجودًا بداخله وأنه قام بسحبه للأرضي، مشيرًا إلى أنه لا يعلم شيئًا عن أي بيانات لكونه من المقيمين حديثًا في العقار محل الواقعة، حيث نفى صلته بالمتهم أو معرفته.

 

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واستمعت النيابة لأقوال والد طفلة مدينة نصر، والذي أقرّ بأن زوجته أخبرته باختفاء ابنتهما جانيت بعد ما كانت تلهو أمام باب الشقة داخل العقار في الطابق الـ14 برفقة شقيقتها أميرة وأنه خرج للبحث عنها في كل مكان في العقار.

وقال والد طفلة مدينة نصر، إنه ظل يبحث عن ابنته طوال 3 ساعات في الشارع حتى توجه خلف العقار وبحث في الحديقة ووجدها أمامه بدون ملابس بالجزء السفلى وملقاة على الأرض جثة هامدة ووصلت المباحث وقاموا بضبط المتهم خلال ساعات قليلة.

وقالت مريم عثمان والدة طفلة مدينة نصر خلال التحقيقات إنها تركت طفلتها جانيت بصحبة شقيقتها أميرة للهو أمام باب الشقة داخل العقار محل سكنها ودخلت للنوم عقب استيقاظها فوجئت باختفاء جانيت.

وأشارت والدة طفلة مدينة نصر.. سألت أختها: جانيت راحت فين قالت لي في واحد شالها ونزل بيها وقعدت أدور عليها 3 ساعات لحد ما لقيت جثتها في الحديقة الخلفية للعقار مرمية بدون ملابس الجزء السفلي.

وقال المتهم بقتل طفلة مدينة نصر جانيت، خلال التحقيقات معه: "أنا عندى ميول جنـسية، ومن زمان وأنا بحب أمارس العلاقات مع البنات الصغيرة والميتين كمان، ودي حاجة من زمان وهي عندي وبعاني منها".

وتابع المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر: "عشان كده لما سمعت صوت جانيت على السلم قولت آخدها وأعمل معاها علاقة، ومكنش فارق معايا سنها ولا أي حاجة لأني زي ما قلت عندي ميول للحاجات دي".

وشهدت واقعة طفلة مدينة نصر، تفاصيل مثيرة حيث اختفت في ظروف غامضة لمدة ساعات قليلة، وتم اكتشاف جثمانها في حديقة عامة عارية الملابس بالجزء السفلى، لتكشف أجهزة الأمن في القاهرة اللغز في أقل من 24 ساعة بأن وراء ارتكاب الواقعة عامل دليفرى مطعم كشري شهير في مدينة نصر.

صغيرة مدينة نصر فكيت البامبرز واغتصـ بتها النيابة العامة مدينة نصر السحر

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