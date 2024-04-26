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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أبوهم كان في الشغل .. مأساة الأطفال الثلاثة أثناء حريق شقة التجمع

صدى البلد

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة في مصرع طفلين شقيقين واصابة الثالثة في حريق التهم شقتهم بالتجمع الاول. 

و أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في العقار لبيان دخول وخروج أحد داخل العقار من عدمه، مع أمر التحفظ على كاميرات المراقبة.

واستدعت النيابة، صاحب الشقة لسماع أقواله حول الحريق الذي اندلع داخل شقته للوقوف على ملابسات الواقعة

وكشفت التحقيقات الأولية، أن حريق اندلع داخل شقة سكنية، وإخطار الأجهزة الأمنية بالقاهرة انتقلت لمكان الواقعة و بالفحص تبين مصرع كل من "سليم علاء" ٤ سنوات، وشقيقه "سالم” ويبلغ من العمر عام ونصف بينما تم إنقاذ شقيقتهما " فرح" ٥ سنوات. 

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت إخطاراً بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الخامس بالتجمع الأول ، ووجود جثتين ومصابة لأطفال إثر الحريق .

‏على الفور وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بثلاثة سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة كرات اللهب التي التهمت محتويات الشقة بالكامل ، وبالفحص تم العثور على جثة الطفلين المتوفين وشقيقتهما مصابة .

كما تبين من التحريات أن والدهم منفصل عن زوجته وأن الأطفال تتراوح أعمارهم من عامين حتي ٥ أعوام ، يقيمون معه بالشقة محل البلاغ وتركهم للذهاب إلى عمله وعقب عودته اكتشف الكارثة، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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