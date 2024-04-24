القصة الكاملة لمقـ ـتل طفـ.لة مدينة نصر «جانيت».. المتهم اعتدى عليها وخنقها

كواليس حادث مقـ ـتل طفلة مدينة نصر «جانيت» على يد عامل دليفرى مطعم كشري شهير، حيث قام بالاعتداء عليها أكثر من مرة ثم خنقها وتركها جثة هامدة في حديقة عامة بمنطقة الكيلو 4.5 في مدينة نصر شرق القاهرة.

تفاصيل مقـ ـتل طفلة مدينة نصر جانيت

تفاصيل مثيرة شهدتها واقعة طفلة مدينة نصر، والتي اختفت في ظروف غامضة لمدة ساعات قليلة، وتم اكتشاف جثمانها في حديقة عامة عارية الملابس بالجزء السفلى، لتكشف أجهزة الأمن في القاهرة اللغز في أقل من 24 ساعة بأن وراء ارتكاب الواقعة عامل دليفرى مطعم كشري شهير في مدينة نصر.

مع دقات الساعة 6 مساء خرجت طفلة مدينة نصر - جانيت - حتى تلهو برفقة شقيقتها وأطفال الجيران، داخل العقار الذي تقطن به وأثناء ذلك قامت شقيقتها بالدخول إلى الحمام واستغل المتهم ذلك وقام باستدراجها إلى شقته واعتدى عليها، ثم وضعها في حقيبة وخرج بها من العقار محل الواقعة متوجها إلى حديقة عامة.

طفلة مدينة نصر

قصة طفلة مدينة نصر مع عامل الدليفرى

في هذه الأثناء كانت أسرة طفلة مدينة نصر قد بدأت البحث عنها، حيث حاول والدها البحث عنها في كل مكان بالعقار ثم خرج إلى الشارع يسأل المتواجدين، إلا أن محاولاته قد باءت بالفشل حتى قام بالبحث عنها في المناطق المحيطة إلى أن عثر عليها ملقاة في حديقة عامة بمنطقة الكيلو 4.5 بالقرب من المنزل عارية من الجزء السفلى.

قصة طفلة مدينة نصر - جانيت - تضمنت العديد من المفاجآت حيث تم ضبط المتهم وتبين أنه عامل دليفري بأحد المطاعم الشهيرة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثمان الطفلة المجني عليها، ثم جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

الأمن يضبط المتهم بقتل طفلة مدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثمان طفلة صغيرة داخل إحدى الحدائق في منطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى مسرح الواقعة لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثمان طفلة صغيرة بدون ملابس وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة لكشف ملابسات وأسباب الوفاة.

جانيت - طفلة مدينة نصر

المتهم بقتل جانيت: اعتديت عليها وخنقتها

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمحل كشري بالغ من العمر 22 عاما، حيث قام بالاعتداء جسديا على الطفلة المجني عليه وحينما قامت بالصراخ قام بقتلها لتجنب افتضاح أمره.

وشرحت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن المتهم يعمل في محل كشري تقطن به المجني عليها وأنه شاهدها أثناء لهوها واستغل الفرصة وقام باختطافها وتعدى عليها جنسيا وما أن قامت بالصراخ قام بقتلها لتجنب افتضاح أمره.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة طفلة مدينة نصر، حيث اعترف المتهم باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات وقرر بأنه سمع صوت طفلة مدينة نصر تلهو على السلم وقام بالامساك بها وتوجه بها إلى خارج العقار ثم قام بالتعدي عليها وحينما زاد صراخها قام بكتم أنفاسها ثم تركها جثة هامدة وفر هاربا من مسرح الحادث.