عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القصة الكاملة لمقـ ـتل طفـ.لة مدينة نصر «جانيت».. المتهم اعتدى عليها وخنقها

طفلة مدينة نصر -
طفلة مدينة نصر - جانيت

كواليس حادث مقـ ـتل طفلة مدينة نصر «جانيت» على يد عامل دليفرى مطعم كشري شهير، حيث قام بالاعتداء عليها أكثر من مرة ثم خنقها وتركها جثة هامدة في حديقة عامة بمنطقة الكيلو 4.5 في مدينة نصر شرق القاهرة.

إصابة 7 أشخاص في حادث ميكروباص على الدائري الأوسطي بالجيزة

انتهت بـ حادث.. سيارة طائشة تثير فوضى داخل حدائق الأهرام في الجيزة

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم بـ حدائق أكتوبر

خرجت بإرادتها لخلافات عائلية.. إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور

تفاصيل مقـ ـتل طفلة مدينة نصر جانيت

تفاصيل مثيرة شهدتها واقعة طفلة مدينة نصر، والتي اختفت في ظروف غامضة لمدة ساعات قليلة، وتم اكتشاف جثمانها في حديقة عامة عارية الملابس بالجزء السفلى، لتكشف أجهزة الأمن في القاهرة اللغز في أقل من 24 ساعة بأن وراء ارتكاب الواقعة عامل دليفرى مطعم كشري شهير في مدينة نصر.

مع دقات الساعة 6 مساء خرجت طفلة مدينة نصر - جانيت - حتى تلهو برفقة شقيقتها وأطفال الجيران، داخل العقار الذي تقطن به وأثناء ذلك قامت شقيقتها بالدخول إلى الحمام واستغل المتهم ذلك وقام باستدراجها إلى شقته واعتدى عليها، ثم وضعها في حقيبة وخرج بها من العقار محل الواقعة متوجها إلى حديقة عامة.

طفلة مدينة نصر

قصة طفلة مدينة نصر مع عامل الدليفرى

في هذه الأثناء كانت أسرة طفلة مدينة نصر قد بدأت البحث عنها، حيث حاول والدها البحث عنها في كل مكان بالعقار ثم خرج إلى الشارع يسأل المتواجدين، إلا أن محاولاته قد باءت بالفشل حتى قام بالبحث عنها في المناطق المحيطة إلى أن عثر عليها ملقاة في حديقة عامة بمنطقة الكيلو 4.5 بالقرب من المنزل عارية من الجزء السفلى.

قصة طفلة مدينة نصر - جانيت - تضمنت العديد من المفاجآت حيث تم ضبط المتهم وتبين أنه عامل دليفري بأحد المطاعم الشهيرة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثمان الطفلة المجني عليها، ثم جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

الأمن يضبط المتهم بقتل طفلة مدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثمان طفلة صغيرة داخل إحدى الحدائق في منطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى مسرح الواقعة لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثمان طفلة صغيرة بدون ملابس وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة لكشف ملابسات وأسباب الوفاة.

جانيت - طفلة مدينة نصر

المتهم بقتل جانيت: اعتديت عليها وخنقتها

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمحل كشري بالغ من العمر 22 عاما، حيث قام بالاعتداء جسديا على الطفلة المجني عليه وحينما قامت بالصراخ قام بقتلها لتجنب افتضاح أمره.

وشرحت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن المتهم يعمل في محل كشري تقطن به المجني عليها وأنه شاهدها أثناء لهوها واستغل الفرصة وقام باختطافها وتعدى عليها جنسيا وما أن قامت بالصراخ قام بقتلها لتجنب افتضاح أمره.

وباشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة طفلة مدينة نصر، حيث اعترف المتهم باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات وقرر بأنه سمع صوت طفلة مدينة نصر تلهو على السلم وقام بالامساك بها وتوجه بها إلى خارج العقار ثم قام بالتعدي عليها وحينما زاد صراخها قام بكتم أنفاسها ثم تركها جثة هامدة وفر هاربا من مسرح الحادث.

طفلة مدينة نصر عامل الدليفري مطعم كشري شهير مدينة نصر شرق القاهرة جانيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

موضوعات متعلقة

إصابة 7 أشخاص في حادث ميكروباص على الدائري الأوسطي بالجيزة

انتهت بـ حادث.. سيارة طائشة تثير فوضى داخل حدائق الأهرام في الجيزة

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم بـ حدائق أكتوبر

خرجت بإرادتها لخلافات عائلية.. إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور

بسبب خلافات زوجية.. ثلاثينية تحرق نفسها في منزل أسرتها بـ الجيزة

اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر

كان بيلعب في البلكونة.. دفن طفل سقط من العاشر في الجيزة

صعق كهربائي.. دفن جثمان فتاة مصنع أكتوبر

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الصين |تفاصيل الزيارة

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

7 أيام خلال 12 يومًا.. تفاصيل أطول إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص

استعد لتقديم ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

عايز ابعد عن الناس.. رسالة مثيرة لـ محمود كهربا بأحدث ظهور

مسئول روسي يعلن: روسيا تدرس إنشاء موانئ في مصر ودول أخرى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة أحمد فهمى.. السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس

هشام ماجد يكشف تفاصيل جديدة حول فيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة

%70| مفاجأة في أسعار السمك اليوم بعد 4 أيام من حملة "خليه يعفن"

هبوط متواصل| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. وهذه التسعيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

فيديو

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ