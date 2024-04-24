انتهت بـ حادث.. سيارة طائشة تثير فوضى داخل حدائق الأهرام في الجيزة

كواليس مثيرة في مطاردة سيارة طائشة داخل حدائق الأهرام في الجيزة، حيث كان يقودها شاب برعونة فائقة وبطريقة جنونية في شارع الجيش بمنطقة حدائق الأهرام حتى انقلبت السيارة به في قطعة أرض فضاء.

انقلاب سيارة ملاكي في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بانقلاب سيارة ملاكى في قطعة أرض فضاء بمنطقة حدائق الأهرام نتيجة الرعونة في القيادة والاستهتار، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ.

السيارة المتسببة في الحادث

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة أن قائد السيارة كان يقودها بحركات استعراضية وسرعة جنونية وقام بالاصطدام بأكثر من سيارة أثناء ذلك حتى انتهى به الأمر بانقلاب السيارة في قطعة أرض فضاء، وتم إخراج قائد السيارة من داخلها.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث جرى ضبط وإحضار قائد السيارة الملاكي.