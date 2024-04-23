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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات زوجية.. ثلاثينية تحرق نفسها في منزل أسرتها بـ الجيزة

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة إنهاء ربة منزل لحياتها حرقا بسبب خلافات أسرية في منطقة الهرم.

تفاصيل إشعال سيدة النيران في نفسها في الجيزة

حيث صرحت النيابة في الجيزة بدفن جثمانها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال أسرة المتوفية والذين قرروا أنها أنهت حياتها حرقا ولم يتهموا أحد في الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن السيدة البالغة من العمر 38 عاما ربة منزل، نشبت بينها وبين زوجها خلافات زوجية قامت على أثرها بترك منزل الزوجية وتوجهت إلى منزل أسرتها على أثرها وظلت محاولات الصلح قائمة خلال فترة.

وشرحت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن زوج المتوفاة حضر إلى منزل أسرتها ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب وحاولت الأسرة والجيران فض المشاجرة والتدخل لحلها.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن سيدة الجيزة قررت التخلص من حياتها هروبا من تلك المشكلات وقامت بإحضار مادة تساعد على الاشتعال وقامت بإضرام النيران في نفسها حتى أصيبت بحروق في أنحاء الجسد وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من أسرة سيدة افاد بقيامها بإضرام النار في نفسها بسبب خلافات زوجية مع زوجها، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة، وبالفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتوفية سيدة بالغة من العمر 38 عاما ربة منزل وبها حروق متفرقة في أنحاء الجسد.

وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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