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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر

صدى البلد

لقيت طفلة في عقدها الأول مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها أثناء اللهو بشرفة شقتها بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بمنطقة مساكن عثمان بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة 4 سنوات وسط بركة من الدماء.

وبإحراء التحريات تبين سقوط المتوفاة أثناء اللهو من شرفة شقتها بالطابق الرابع ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اللعبة الأخيرة مصرع طفلة أكتوبر الطابق الرابع مساكن عثمان

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