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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم بـ حدائق أكتوبر

اسعاف
اسعاف

لقى شخص  مصرعه في الجيزة وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة حدائق أكتوبر في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري بمنطقة حدائق الأهرام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة مصحوبة بسيارات الإسعاف.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها مباحث الجيزة، تصادم سيارتين ومصرع عامل وإصابة 4 آخرين في الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم والمتوفي إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

الجيزة حدائق أكتوبر حادث مروري حادث تصادم تصادم سيارتين

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