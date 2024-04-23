عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خرجت بإرادتها لخلافات عائلية.. إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور

إعادة فتاة الصف الثانية
إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور

48 ساعة فقط مرت على غياب الفتاة الثانية من مدينة الصف حتى نجحت الاجهزة الامنية بالجيزة في تحديد مكان اختفائها واعادتها لاسرتها.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورات كثيرة لاختفاء فتاة أخرى طالبة بكلية الحقوق بعدما خرجت من منزلها أمس الاول الأحد ولم تعد وذلك بعد ساعات قليلة من عودة فرح العطار الطالبة الاولى التي اختفت لمدة ٤ ايام. 

txt

تفاصيل اختفاء سرير قصر محمد علي.. خبير أثري يفجر مفاجأة

txt

الجيزة.. جهود لكشف ملابسات اختفاء فتاة جديدة بـ الصف

وحررت أسرة الفتاة محضرا بمركز شرطة الصف حيث تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغهم باختفاء ابنتهم شيماء.م.ع 19 سنة طالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، وذكرت الأسرة أنهم من قرية كفر طرخان وابنتهم تعمل في دار لتحفيظ القرآن الكريم وخرجت صباح الأحد للذهاب الى قرية الاخصاص لسداد مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة "جمعية" وتأخرت في العودة وعندما اتصلوا هاتفيا بالشخص الذي كانت متوجهة اليه أخبرهم أنها لم تصل في الموعد المحدد بينهما وهاتفها مغلق طوال الوقت ولم تعد حتى الآن

ونشرت اسرة الفتاة صورها وناشدت من يعثر عليها يتصل بارقام هاتفية حددتها. 

تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة نجحت في التوصل لمكان اختفاء الفتاة وترأس المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف قوة امنية انتقلت لمكان تواجد الفتاة وتم اعادتها لاسرتها، واشارت التحريات الاولية انها تركت المنزل بارادتها بسبب خلافات عائلية وامتلاكها لمبلغ ٥ الاف جنيه قيمة جمعية كانت تذهب لتسديدها.

 

txt

بعد ساعات من عودة فرح.. اختفاء طالبة جديدة من مدينة الصف.. صور

txt

مفيش خطف والأب اتهم الجن.. تفاصيل صادمة في اختفاء فتاة الصف

وكانت قد تغيبت طالبة عن منزلها من قرية الحي بالصف لمدة 4 أيام وانتشرت صورها بشكل واسع واجرت مباحث الجيزة تحريات موسعة للوقوف على ملابسات الواقعة وتبين أن فتاة الصف تركت منزل أسرتها بكامل إرادتها وهربت إلى مدينة حلوان، بعدما خرجت بحجة الذهاب إلى الدرس.

وقالت "فرح" فتاة الصف إنها قررت ترك المنزل والإقامة بمفردها بسبب سوء معاملة والدتها لها، حيث كانت تضيق الخناق عليها طوال الوقت وتجبرها على المذاكرة لساعات طويلة على عكس معاملتها لشقيقتها الصغرى التي كانت تتساهل معها في المذاكرة والخروج في أي وقت ما أدى لسوء حالتها النفسية وشعورها بالتفريق في المعاملة فتركت المنزل. 

وأضافت التحريات أن فتاة الصف خططت للعمل للإنفاق على نفسها ودراستها، حيث اعتقدت أنها ستجد عملا تستطيع منه استئجار شقة للإقامة بها والإنفاق على دروسها وبالفعل عملت طوال 4 أيام غابت فيها عن منزلها في مطعم بمنطقة حلوان، وكانت تبيت في ساحة مسجد حتى علمت عن طريق الصدفة أن البلدة بأكملها تبحث عنها وانتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشدات لمن يعرفها فاستعانت بهاتف من الشارع واتصلت هاتفيًا بوالدها وأخبرته عن مكان تواجدها فأبلغ الشرطة التي نجحت في إعادتها.

إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور
إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور
إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور
إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور
إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور
إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور
فتاة الصف اعادة فتاة الصف اختفاء مدينة الصف فرح العطار عودة فرح العطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

ونش عملاق يقطع الطريق بجسر السويس ويصطدم بـ 3 سيارات| صور

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

موضوعات متعلقة

بسبب خلافات زوجية.. ثلاثينية تحرق نفسها في منزل أسرتها بـ الجيزة

اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر

كان بيلعب في البلكونة.. دفن طفل سقط من العاشر في الجيزة

صعق كهربائي.. دفن جثمان فتاة مصنع أكتوبر

جهود لكشف هوية جثة نهر النيل في شمال الجيزة

الجيزة.. جهود لكشف ملابسات اختفاء فتاة جديدة بـ الصف

تحقيقات مع عصابة الدجل والشعوذة في الجيزة

حالة نفسية.. فتاة تنهي حياتها في أكتوبر

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة من أحمد موسى لاتحاد الكرة قبل مباراة مصر بوركينا فاسو|شاهد

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: أدعو المواطنين للإبلاغ عن أي حالات جشع بالأسواق

أمن القاهرة: رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور

مفاجآت في تشكيل آرسنال وتشيلسي بالدوري

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ستصبح نووية في غضون أسابيع

خرجت بإرادتها لخلافات عائلية.. إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر.. تفاصيل

بحلاقة على الزيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بظهور لافت

في هذه الحالات طفلك أكثر عرضة لمتلازمة وفاة الرضع.. تعرفوا عليها

يد تبني ويد تحمل السلاح ..القوات المسلحة تحقق حلم التنمية لأهالي سيناء

فيديو

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ