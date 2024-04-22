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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجيزة.. جهود لكشف ملابسات اختفاء فتاة جديدة بـ الصف

فتاة الصف
فتاة الصف

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات اختفاء فتاة جديدة في الصف.

اختفاء فتاة جديدة في الصف

حيث اختفت فتاة جديدة في الصف بعد ساعات قليلة من عودة طالبة الصف فرح العطار، وتداولت منصات التواصل الإجتماعي المختلفة منشورات عن اختفاء فتاة جديدة في مدينة الصف في الجيزة.

حررت أسرة الفتاة محضرا بمركز شرطة الصف حيث تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغهم باختفاء ابنتهم شيماء.م.ع 19 سنة طالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق.

وذكرت الأسرة أنهم من قرية كفر طرخان وابنتهم تعمل في دار لتحفيظ القرآن الكريم وخرجت صباح الأحد للذهاب الى قرية الاخصاص لسداد مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة "جمعية" وتأخرت في العودة.

وقررت أسرة فتاة الصف أنهم عندما اتصلوا هاتفيا بالشخص الذي كانت متوجهة اليه أخبرهم أنها لم تصل في الموعد المحدد بينهما وهاتفها مغلق طوال الوقت ولم تعد حتى الآن.

وقبل أيام قليلة تغيبت طالبة عن منزلها من قرية الحي بالصف عن منزلها لمدة 4 أيام وانتشرت صورها بشكل واسع واجرت مباحث الجيزة تحريات موسعة للوقوف على ملابسات الواقعة وتبين أن فتاة الصف تركت منزل أسرتها بكامل إرادتها وهربت إلى مدينة حلوان، بعدما خرجت بحجة الذهاب إلى الدرس.

وقالت "فرح" فتاة الصف إنها قررت ترك المنزل والإقامة بمفردها بسبب سوء معاملة والدتها لها، حيث كانت تضيق الخناق عليها طوال الوقت وتجبرها على المذاكرة لساعات طويلة على عكس معاملتها لشقيقتها الصغرى التي كانت تتساهل معها في المذاكرة والخروج في أي وقت ما أدى لسوء حالتها النفسية وشعورها بالتفريق في المعاملة فتركت المنزل. 

الجيزة الصف مركز شرطة الصف مديرية امن الجيزة فرح فتاة الصف فرح العطار فتاة الصف

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