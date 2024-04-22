عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد ساعات من عودة فرح.. اختفاء طالبة جديدة من مدينة الصف.. صور

صدى البلد

بعد ساعات قليلة من عودة فرح العطار فتاة الصف إلى منزلها تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورات كثيرة لاختفاء فتاة أخرى طالبة بكلية الحقوق بعدما خرجت من منزلها أمس  الأحد ولم تعد حتى الآن. 

وحررت أسرة الفتاة محضرا بمركز شرطة الصف حيث تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغهم باختفاء ابنتهم شيماء.م.ع 19 سنة طالبة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، وذكرت الأسرة أنهم من قرية كفر طرخان وابنتهم تعمل في دار لتحفيظ القرآن الكريم وخرجت صباح الأحد للذهاب الى قرية الاخصاص لسداد مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة "جمعية" وتأخرت في العودة وعندما اتصلوا هاتفيا بالشخص الذي كانت متوجهة اليه أخبرهم أنها لم تصل في الموعد المحدد بينهما وهاتفها مغلق طوال الوقت ولم تعد حتى الآن. 

 

ونشرت اسرة الفتاة صورها وناشدت من يعثر عليها يتصل بارقام هاتفية حددتها. 

وكانت قد تغيبت طالبة عن منزلها من قرية الحي بالصف عن منزلها لمدة 4 أيام وانتشرت صورها بشكل واسع واجرت مباحث الجيزة تحريات موسعة للوقوف على ملابسات الواقعة وتبين أن فتاة الصف تركت منزل أسرتها بكامل إرادتها وهربت إلى مدينة حلوان، بعدما خرجت بحجة الذهاب إلى الدرس.

txt

مفيش خطف والأب اتهم الجن.. تفاصيل صادمة في اختفاء فتاة الصف

txt

بعد 4 أيام غياب.. مباحث الجيزة تعيد فرح العطار طالبة الصف لأسرتها| فيديو وصور

وقالت "فرح" فتاة الصف إنها قررت ترك المنزل والإقامة بمفردها بسبب سوء معاملة والدتها لها، حيث كانت تضيق الخناق عليها طوال الوقت وتجبرها على المذاكرة لساعات طويلة على عكس معاملتها لشقيقتها الصغرى التي كانت تتساهل معها في المذاكرة والخروج في أي وقت ما أدى لسوء حالتها النفسية وشعورها بالتفريق في المعاملة فتركت المنزل. 

وأضافت التحريات أن فتاة الصف خططت للعمل للإنفاق على نفسها ودراستها، حيث اعتقدت أنها ستجد عملا تستطيع منه استئجار شقة للإقامة بها والإنفاق على دروسها وبالفعل عملت طوال 4 أيام غابت فيها عن منزلها في مطعم بمنطقة حلوان، وكانت تبيت في ساحة مسجد حتى علمت عن طريق الصدفة أن البلدة بأكملها تبحث عنها وانتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشدات لمن يعرفها فاستعانت بهاتف من الشارع واتصلت هاتفيًا بوالدها وأخبرته عن مكان تواجدها فأبلغ الشرطة التي نجحت في إعادتها.

438094038_2417278325122648_2858163649214309914_n
438094038_2417278325122648_2858163649214309914_n
438144840_2417278361789311_1898710365807439169_n
438144840_2417278361789311_1898710365807439169_n
438165676_3139213626212212_3574052958198134026_n
438165676_3139213626212212_3574052958198134026_n
439111906_452472590577638_1016298007277680377_n
439111906_452472590577638_1016298007277680377_n
اختفاء طالبة اخرى عودة فرح فرح العطار فتاة الصف اختفاء فتاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو و إل آند إم

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

رفض طعن ناقد رياضى على حكم تغريمه لاتهامه بسب وقذف مرتضى منصور

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

موضوعات متعلقة

شوفته بيموت ومقدرتش أنقذه.. حفلة تعذـ.يب لطفل أمام شقيقه بيد الأب في أوسيم

32 ألف جنيه.. سائق يهشم رادار الضبعة ليلًا ويدفع ثمن تلفياته نهارًا| تفاصيل

27 مايو الحكم على مدير الأعمال السابق للموسيقار حلمي بكر

أحزان البدرشين.. تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة دهسهم قطار الصعيد.. صور

العربيات دخلت في بعض.. تصادم 3 سيارات أسفل الطريق الأوسطي بالجيزة

ماتوا حاضنين بعض.. قطار البدرشين يطيح بأب وأبنائه الثلاثة

كان هيعتدي عليا.. صرخات سيدة تنقذها من غدر حارس العقار بالطالبية

مش عايز أروح المدرسة.. نهاية مأساوية لطالب الابتدائي بـ أطفيح

ترشيحاتنا

بعد ساعات من عودة فرح.. اختفاء طالبة جديدة من مدينة الصف.. صور

بعد قرار المحكمة ضد شيري هانم.. عقوبات رادعة للتحريض على الفسق والفجور

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 42 لتحرير سيناء

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على مدينة صور اللبنانية

ذئب بشري استدرج طف.لا وتعدي عليه وكتم أنفاسه بالشرقية| القصة الكاملة

موسكو ترد على مزاعم ألمانيا باعتقالها أفرادا يتجسسون لصالح المخابرات الروسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير عرق اللحمة بوصفة مميزة

فستان لافت.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

عصابات الهاجاناه الص.هيونية.. كيف شكلت النواة الأولى لجيش الاحتلال الإسرائيلي؟

منتشر بين الناس.. الصحة العالمية تحذر من جائحة خطيرة بسبب فيروس متوطن

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ