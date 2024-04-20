بعد 4 أيام غياب.. مباحث الجيزة تعيد فرح العطار طالبة الصف لأسرتها| فيديو وصور

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إعادة الطالبة فرح العطار التي اختفت عقب خروجها للدرس بمدينة الصف.

وتجرى الان مناقشات للطالبة لمعرفة اسباب غيابها عن المنزل لمدة ٤ ايام، ووجهت اسرة الطالبة واهالي مدينة الصف الشكر لمباحث الجيزة على جهودهم خلال الايام الماضية في البحث عن الطالبة واعادتها سالمة لمنزلها.

وتجمع العشرات من اهالي قرية الحي بالصف حول السيارة التي اعادت الطالبة وسط هتافات "الله اكبر" وفرحة عارمة بعودتها.

كانت تغيبت فرح محمد أنس العطار، تبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بقرية الحي مركز الصف محافظة الجيزة، منذ الثلاثاء الماضي الساعة التاسعة صباحًا، خلال ذهابها لتلقي أحد الدروس.

وقالت أسرة فتاة الصف المتغيبة إنها خرجت لتلقي أحد الدروس بالقرية، ولم تعد منذ ذلك الحين، ولا توجد كاميرات مراقبة في آخر منطقة زارتها لدى تلقيها الدرس، مشيرين إلى استمرار بحثهم عنها لأوقات طويلة وفي كل مكان دون جدوى.

وحررت أسرة فتاة الصف المتغيبة محضرًا بقسم الشرطة، عن تغيب ابنتهم، فيما تبحث الأجهزة الأمنية عن الفتاة وتتبع خط سيرها وتفحص علاقاتها، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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