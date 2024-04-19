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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راحت الدرس ومرجعتش.. جهود لحل لغز اختفاء طالبة ثانوي بالصف.. صور

صدى البلد

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات اختفاء طالبة ثانوي من مدينة الصف جنوب الجيزة بعد خروجها لحضور درس وعدم العودة مرة أخرى للمنزل. 

وتغيبت فرح محمد أنس العطار، تبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بقرية الحي مركز الصف محافظة الجيزة، منذ الثلاثاء الماضي الساعة التاسعة صباحًا، خلال ذهابها لتلقي أحد الدروس.

وقالت أسرة فتاة الصف المتغيبة إنها خرجت لتلقي أحد الدروس بالقرية، ولم تعد منذ ذلك الحين، ولا توجد كاميرات مراقبة في آخر منطقة زارتها لدى تلقيها الدرس، مشيرين إلى استمرار بحثهم عنها لأوقات طويلة وفي كل مكان دون جدوى.

وحررت أسرة فتاة الصف المتغيبة محضرًا بقسم الشرطة، عن تغيب ابنتهم، فيما تبحث الأجهزة الأمنية عن الفتاة وتتبع خط سيرها وتفحص علاقاتها، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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فتاة الصف اختفاء طالبة ثانوي لغز اختفاء طالبة ثانوي الصف راحت الدرس و مرجعتش

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