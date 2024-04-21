عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفيش خطف والأب اتهم الجن.. تفاصيل صادمة في اختفاء فتاة الصف

صدى البلد

"مفيش بنت بتتخطف.. أغلبهم بيسيبوا البيت بسبب خلافات عائلية ودورنا نعيدهم سالمين لأسرهم".. كلمات أكد بها مصدر أمني على عدم تعرض فتاة الصف للاختطاف حيث تم إجراء تحريات موسعة من الأجهزة الأمنية بالجيزة على مدار 4 أيام غابت فيها طالبة الصف عن منزلها بعد اختفائها بشكل مفاجئ عقب خروجها لحضور الدرس. 

 

فريق بحث من 6 أقسام شرطة

 

إدارة البحث الجنائي بالجيزة فور تلقي إخطار من مركز شرطة الصف بإبلاغ أب بتغيب ابنته  فرح.ا 14 سنة عن المنزل عقب خروجها لحضور الدرس وعدم عودتها مرة أخرى واختفائها بشكل مفاجئ شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث على أعلى مستوى لطمأنة الأهالي خاصة بعد رصد فريق البحث تداول منشورات حول خطف فتاة الصف وانتشار قلق بين أهالي قرية الحي على بناتهن من الخروج للدروس والمدارس. 

 

فريق البحث ضم ضباط قطاع مباحث جنوب الجيزة بالكامل من مراكز شرطة الصف برئاسة المقدم محمد العشري رئيس المباحث وأطفيح برئاسة المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح ومركزي العياط وأبو النمرس إضافة إلى تعميم نشرة بصور ومواصفات الفتاة على كافة أقسام الشرطة بمديريتي أمن الجيزة والقاهرة أيضا، التحريات في الأيام الأولى أكدت سلامة الفتاة وعدم تعرضها لأي مكروه حتى تم التوصل لمكان تواجدها في مدينة حلوان بالقاهرة. 

 

خرجت بإرادتها 

 

 تبين أن فتاة الصف تركت منزل أسرتها بكامل إرادتها وهربت إلى مدينة حلوان بعدما خرجت بحجة الذهاب إلى الدرس، وقالت "فرح" فتاة الصف إنها قررت ترك المنزل والإقامة بمفردها بسبب سوء معاملة والدتها لها حيث كانت تضيق الخناق عليها طوال الوقت وتجبرها على المذاكرة لساعات طويلة على عكس معاملتها لشقيقتها الصغرى التي كانت تتساهل معها في المذاكرة والخروج في أي وقت ما أدى لسوء حالتها النفسية وشعورها بالتفريق في المعاملة وتركت المنزل. 

 

وأضافت التحريات أن فتاة الصف خططت للعمل للإنفاق على نفسها ودراستها حيث اعتقدت أنها ستجد عملا تستطيع منه استئجار شقة للإقامة بها والإنفاق على دروسها وبالفعل عملت طوال 4 أيام غابت فيها عن منزلها في مطعم بمنطقة حلوان وكانت تبيت في ساحة مسجد حتى علمت عن طريق الصدفة أن البلدة بأكملها تبحث عنها وانتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشدات لمن يعرفها فاستعانت بهاتف من الشارع واتصلت هاتفيا بوالدها وأخبرته عن مكان تواجدها فأبلغ الشرطة التي نجحت في إعادتها. 

 

سحر ومس من الجن 

 

والد الفتاة خرج في مقطع فيديو للرد على ما تردد عن اختطافها وتركها المنزل بإرادتها لينفي ذلك تماما قائلا: "بنتي مصابة بالسحر"، وذكر والد فتاة الصف في مقطع فيديو نشره على موقع فيس بوك: "بنتي مكنتش مخطوفة واللي ظهر بعد ما رجعت أنها عندها مشاكل سحر وهي قالتلي إنها مكانتش في وعيها خالص ولما فاقت لقت نفسها في الشارع وأنا خدتها وروحنا لشيخ خصوصا أنها من فترة كانت دايما بتقعد لوحدها وتعيط كتير ويغمى عليها والشيخ قالي فعلا إن عندها مس من الجن وبدأ معاها جلسات علاج". 

 

وأضاف الأب قائلا: "أنا بشكر كل اللي وقف جنبي وساعدني ندور على بنتي وزي ما كنتوا بتدعو إنها ترجع ادعو إن ربنا يعافيها من السحر اللي صابها". 

 

زفة وفرحة بالعودة 

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إعادة الطالبة فرح العطار التي اختفت عقب خروجها للدرس بمدينة الصف.

 

وتجمع العشرات من أهالي قرية الحي بالصف حول السيارة التي أعادت الطالبة وسط هتافات "الله اكبر" وفرحة عارمة بعودتها. 

 

كانت تغيبت فرح محمد أنس العطار، تبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بقرية الحي مركز الصف محافظة الجيزة، منذ الثلاثاء الماضي الساعة التاسعة صباحًا، خلال ذهابها لتلقي أحد الدروس.

 

 وقالت أسرة فتاة الصف المتغيبة إنها خرجت لتلقي أحد الدروس بالقرية، ولم تعد منذ ذلك الحين، ولا توجد كاميرات مراقبة في آخر منطقة زارتها لدى تلقيها الدرس، مشيرين إلى استمرار بحثهم عنها لأوقات طويلة وفي كل مكان دون جدوى.

 

وحررت أسرة فتاة الصف المتغيبة محضرًا بقسم الشرطة، عن تغيب ابنتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

435717021_2000647166997551_8651230709114934307_n
435717021_2000647166997551_8651230709114934307_n
436240190_122179739276032135_394747161453648733_n
436240190_122179739276032135_394747161453648733_n
436341005_1202280257408120_4863453518210925430_n
436341005_1202280257408120_4863453518210925430_n
437554115_2341245009402547_3828301471717252078_n
437554115_2341245009402547_3828301471717252078_n
437654226_1768228767000298_3690614875394843735_n
437654226_1768228767000298_3690614875394843735_n
437864586_1185367712638603_4149402334101848701_n
437864586_1185367712638603_4149402334101848701_n
438221180_773770278191387_1030452162345554727_n
438221180_773770278191387_1030452162345554727_n
فتاة الصف اختفاء فتاة الصف الجن فرح خطف فتاة الصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات خلال أيام

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

موضوعات متعلقة

لحظة دهـ ـس سيارة لمواطن في شارع أحمد عرابي بالجيزة.. شاهد

طليقته كانت بتصور العلاقة الزوجية.. كشف لغز قـ ـتل مدرب العمرانية لحماته

انقلاب تريلا محملة بالدقيق أعلى الدائري.. وتكدسات مرورية في اتجاه أكتوبر|صور

محل ملابس وساحة مسجد.. تفاصيل وسبب اختفاء طالبة الصف فرح العطار

إصابة 4 خليجيين في انقلاب سيارة بحدائق الأهرام

تفاصيل مصرع كهربائي بعد سقوطه من ارتفاع في الجيزة

بعد تغيبها 4 أيام.. قرية الحي بالصف تستقبل الطالبة فرح العطار بالتكبير|فيديو

بعد 4 أيام غياب.. مباحث الجيزة تعيد فرح العطار طالبة الصف لأسرتها| فيديو وصور

ترشيحاتنا

تحلق في المنطقة الخضراء.. البورصة تربح 19 مليار جنيه في ختام التعاملات

النيابة العامة: إحالة 11 متهما للمحاكمة لنشرهم اخبار كاذبة عن طالبة العريش

ما هو تلقيح السحب؟ سيول الإمارات تثير الجدل والتساؤلات

النشرة الدينية.. دعاء الأيام البيض من شوال.. وهذه العبادة تعوض نقص صيام رمضان

الرئيس الأوكراني: المساعدات العسكرية الأمريكية تبعث رسالة قوية إلى الكرملين

الفلاحين: زيادة في توريد القمح هذا الموسم عن الأعوام السابقة لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير ولامع.. زينة تشعل السوشيال ميديا بصورها الأخيرة

فخامة الذكريات.. أين ذهبت السيارات ذات البابين؟

فستان لافت.. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

بعد تحذير الأرصاد منه| الذباب الصحراوي ينقل هذا المرض الخطير للإنسان

فيديو

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

الذهب يودع 2800 جنيه.. تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة وعيار 21 مفاجأة

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ