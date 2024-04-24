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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث ميكروباص على الدائري الأوسطي بالجيزة

حادث ميكروباص
حادث ميكروباص

أصيب 7 أشخاص في الجيزة على الطريق الدائري الأوسطي جراء حادث سيارة ميكروباص بعد كارتة أكتوبر باتجاه البدرشين وحلوان.

 

إصابة 7 أشخاص في حادث ميكروباص بـ الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري الأوسطي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ مصحوبة بسيارات الإسعاف.

 

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة وقوع حادث ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي نتج عنه إصابة 7 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة النيابة العامة الطريق الدائري الاوسطي الدائري الأوسطي غرفة عمليات النجدة سيارات الإسعاف

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