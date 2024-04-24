مفاجأة.. قـ ـاتل طفلة مدينة نصر: اعتديت عليها وهي ميتة في الحديقة

أدلى عامل الدليفرى المتهم بقـ ـتل طفلة مدينة نصر جانيت البالغة من العمر 10 أشهر باعترافات تفصيلية خلال التحقيق معه، حيث سرد تفاصيل جريمته.

اعترافات مثيرة لـ المتهم بقتل طفلة مدينة نصر

وقال المتهم بقـ ـتل طفلة مدينة نصر، كنت راجع من الشغل يوم الجمعة الساعة 6 بعد العشاء وفي الوقت ده الاسانسير بتاع العمارة عطل بيا في الدور الـ 12 وفضلت اخبط جامد لحد ما لقيت اتنين من الأفارقة ردوا عليا وقالولي في آية قولتلهم عايز بواب العمارة.

وتابع المتهم بقـ ـتل طفلة مدينة نصر، بعد نصف ساعة لقيت البواب فتح عليا الباب في الدور الـ 12 وشغل المكنة بتاعت الأسانسير ونزلني الدور الأرضي وخرجت من الاسانسير وطلعت على رجلي عشان اطلع شقتي في العمارة.

واستكمل المتهم بقـ ـتل طفلة مدينة نصر، وانا طالع على السلم سمعت صوت بنت صغيرة في الدور الـ 14 وقولت أخدها اعمل معاها علاقة لأني عندي ميول مش طبيعية تجاه الصغيرين والميتين، وفعلا شوفتها بتزحف قدامها مسكتها على ايدي.

في الوقت ده لقيت عيلة صغيرة شافتني وجريت عليا وتقريبا دي اختها، وأنا خفت ورحت جريت على السلم بالبنت الصغيرة وروحت بيها الحديقة اللي ورا العمارة في شارع الأسواني وحطيتها في الأرض وحسرت عنها ملابسها وعملت معاها علاقة.

وأضاف المتهم بقتل طفلة مدينة نصر، في الوقت ده لقيتها بتعيط جامد رحت حاطط ايدي على بقها وكتمت نفسها علشان تموت ووقتها اتأكدت انها ماتت بعد ما زقيت ايديها يمين وشمال ولقيتها قاطعة النفس وبعد ما ماتت مارست معها العلاقة ساعتين.

واستمعت النيابة لأقوال والد طفلة مدينة نصر، والذي قرر بأن زوجته أخبرته باختفاء ابنتهم جانيت بعدما كانت تلهو أمام باب الشقة داخل العقار في الطابق الـ 14 برفقة شقيقتها أميرة وأنه خرج للبحث عنها في كل مكان في العقار.

وقال والد طفلة مدينة نصر، أنه ظل يبحث عن ابنته طوال 3 ساعات في الشارع حتى توجه خلف العقار وبحث في الحديقة ووجدها أمامه بدون ملابس بالجزء السفلى وملقاة على الأرض جثة هامدة ووصلت المباحث وقاموا بضبط المتهم خلال ساعات قليلة.

وقالت مريم عثمان والدة طفلة مدينة نصر خلال التحقيقات أنها تركت طفلتها جانيت بصحبة شقيقتها أميرة للهو أمام باب الشقة داخل العقار محل سكنها ودخلت للنوم عقب استيقاظها فوجئت باختفاء جانيت.

وأشارت والدة طفلة مدينة نصر، سألت أختها جانيت راحت فين قالت لي في واحد شالها ونزل بيها وقعدت أدور عليها 3 ساعات لحد ما لقيت جثتها في الحديقة الخلفية للعقار مرمية بدون ملابس الجزء السفلي.