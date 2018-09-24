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رياضة

جدو: الأهلي مبياكلش حق حد وأزمة المستحقات لم تنتهِ.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تحدث محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة، عن أزمة مستحقاته السابقة مع النادي الأهلي.

وقال جدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": مستحقاتي في الأهلي لم أحصل عليها حتى الآن، متابعا: "تحدثت مع إدارة الأهلي السابقة برئاسة المهندس محمود طاهر وكانت الأمور قريبة من الحل ولكن مع انتخابات الأهلي وقدوم الكابتن محمود الخطيب لرئاسة النادي توقف الأمر".

وأضاف لاعب الأهلي السابق، "تحدثت منذ فترة قريبة مع إدارة الأهلي المالية وسينتهي الأمر قريبًا، كده كده الأهلي مبياكلش حق حد".

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