أنغام تتألق بليلة رومانسية ساحرة فى أوبرا دبي.. وحضور كامل العدد| صور

أحيت صوت مصر أنغام ليلة غنائية وصفت بالرومانسية الساحرة مساء الأحد داخل أوبرا دبي وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.
وأطربت النجمة الكبيرة الجمهور بوصلة من أغانيها الرومانسية المميزة منها بتوصفنى بتكسفنى ونفضل نرقص و ولا دبلت واساميك الكتيرة واتجاه واحد وحته ناقصة وعمرى معاك واهي جت وعرفها بيا ومتلخبطه وهتمناله الخير وبعتلي نظرة واكتبلك تعهد وسيدي وصالك وياريتك فاهمني.. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذي شاركها تبادل مقاطع كاملة من أغانيها وسط تفاعل وتصفيق حار لم ينقطع طوال وصلتها الغنائية علي خشبة المسرح.
وكانت صوت مصر انغام قد تصدرت تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب تألقها فى إحياء إحتفالية ذكرى تحرير سيناء التى أقيمت فى العاصمة الإدارية والتى افتتحتها بأغنية وطنية مهيبة بعنوان "بلدى التاريخ".