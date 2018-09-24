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حوادث

تأييد الحكم بالسجن 10 سنوات ضد مسئول بحماية الأراضى وآخر في رشوة وزارة الزراعة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:33 ص
محمكة النقض
محمكة النقض
محمد عبدالله
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من رئيس الإدارة المركزية عن حماية الأراضى بوزارة الزراعة وآخر على حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات لكليهما وتأييد الحكم وذلك أمام الدائراة 2 ب بمحكمة النقض

وكانت الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه، قضت بمعاقبة المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية عن حماية الأراضى بوزارة الزراعة، والمتهم الثالث مسعد م، بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، وتغريمهما مبلغ 200 ألف جنيه فى القضية رقم 2763 الدقى لسنة 2016، المعروفة بـ"رشوة وزارة الزراعة"، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهم الثانى محمود أ، والمتهم الرابع "أبو العز إ" من العقوبة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى أثناء تقاضيه رشوة 50 ألف جنيه من شركة، مقابل تسهيل إجراءات لصالحها فى وزارة الزراعة وكشفت التحقيقات عن ضلوع 3 متهمين آخرين فى الواقعة.

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