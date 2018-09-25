اسعار العملات البنك الاهلى

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، مقابل الجنيه، فسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 17.8739 جنيه للشراء و17.8848 جنيه للبيع.



فيما سجل سعر اليورو بذات البنك نحو 20.6827 جنيه للشراء و21.0348 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أيضا ليسجل نحو 23.3037 جنيه للشراء و23.7485 جنيه للبيع.



واستقرت أسعار العملات العربية اليوم، فسجل الريـال السعودي نحو 4.7598 جنيه للشراء، و4.7865 جنيه للبيع، وذلك بالبنك الأهلي المصري أيضا، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 4.84 جنيه للشراء و4.88 جنيه للبيع.