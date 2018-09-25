ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اسعار العملات البنك الاهلى

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
مايكل عياد
استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، مقابل الجنيه، فسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 17.8739 جنيه للشراء و17.8848 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو بذات البنك نحو 20.6827 جنيه للشراء و21.0348 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أيضا ليسجل نحو 23.3037 جنيه للشراء و23.7485 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار العملات العربية اليوم، فسجل الريـال السعودي نحو 4.7598 جنيه للشراء، و4.7865 جنيه للبيع، وذلك بالبنك الأهلي المصري أيضا، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 4.84 جنيه للشراء و4.88 جنيه للبيع.

ترشيحاتنا

صابرين تعود للغناء

بدء اجتماع ثلاثي في أديس أبابا حول سد النهضة

متحدث البرلمان ينفي تورط رئيس لجنة فى قضية رشوة

محمد صلاح يتصدر الصحف الإنجليزية.. واندهاش من استبعاد الفرعون

خريطة لأهم 10 جماعات عربية في الأحواز.. يعانون من تمييز وعنصرية النظام الإيراني منذ عام 1925.. مخططات فارسية مبيتة لابادتهم

3 جرائم قتل نفس بسبب مصروفات البيت وأزمة نفسية وتدمير سيارة الأم

صحيفة روسية: S-300 قادرة على التصدي لمائة صاروخ وطائرة إسرائيلية مرة واحدة

موظف مطار يعثر على حقيبة بها مبالغ مالية فقدها أحد الركاب

أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

10 معلومات عن صاحب جائزة بوشكاش بعد حصول محمد صلاح عليها.. درب المصري البورسعيدي

الجمارك:خصم 15% على الأسعار الاسترشادية للملابس الجاهزة الواردة ببورسعيد حتى نهاية 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

فيديو

الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو
مرور الجيزة تكشف الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.. فيديو
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟