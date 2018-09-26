صحف الإمارات: السيسي يرفض استغلال الأزمة السورية.. ترامب يعلن عن تحالف استراتيجي إقليمي مع الخليج والأردن ومصر.. السبسي يقطع علاقته مع إخوان تونس.. نتنياهو يتحدى: حربنا على إيران في سوريا مستمرة

الإمارات تفند مزاعم قطر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

نتنياهو: حربنا على إيران في سوريا مستمرة

فرنسا تهدد "الوفاق" بعقوبات دولية مشددة

السبسي يقطع علاقته مع إخوان تونس

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة على الصعيدين الإقليمين والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وركزت صحيفة "الوطن" على القمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، فجر يوم الثلاثاء، وذلك بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية، حيث نقلت عن بيان للبيت الأبيض قوله إن الرئيسين شددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، بينما ترامب التزامه بأمن مصر واستقرارها وازدهارها، وأن واشنطن ستواصل العمل بشكل وثيق مع القاهرة في مقاربة التحديات الإقليمية والدولية.وأبرزت "الاتحاد" كلمة الرئيس السيسي أمام الدورة 73 للجمعية، والتي قال فيها إنه لا مخرج من الأزمة في سوريا إلا بسلامة المؤسسات الحكومية، مؤكدًا على رفض مصر لأي استغلال للصراع السوري، وأن المنطقة العربية تعتبر أكثر بقاع العالم عرضة لتفكك دولها، ما يخلق بيئة خصبة للإرهاب.ونقلت "الخليج" عن عضو مجلس النواب المصري، محمد عقل، قوله إن إمارة قطر تخص أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين في مصر، بعقود عمل في بلاده، كوسيلة لتمويل نشاطاتهم في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار إصرار النظام القطري، على دعم وتمويل الإرهاب، لافتًا إلى أن عقود العمل تكون بمبالغ كبيرة، ليتمكن أعضاء الجماعة الإرهابية من القيام بدورهم في بث وإشعال الفتن، لخدمة مخططات قطر الخبيثة ضد مصر.وذكرت "البيان" أن وزارة الأثار المصرية أعلنت، أمس، عن اكتشاف مبنى أثري ضخم بمنطقة حوض الدمرداش التي تبعد حوالي 400م عن شمال متحف ميت رهينة بمحافظة الجيزة، مشيرةً إلى أن المبنى يمثل جزءا من الكتلة السكنية للمنطقة، وهو مبنى من قوالب الطوب اللبني المدعمة بكتل ضخمة من الأحجار الجيرية، شيدت أساساته وأسواره الخارجية والدرج الداخلي له بقوالب الطوب الأحمر.على الصعيد الإقليمي والدولي، أفادت "الخليج" بأن دولة الإمارات العربية المتحدة أعربت عن قلقها إزاء الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال في فلسطين، في ظل حماية مطلقة وسكوت رهيب من المجتمع الدولي، يغذيان ثقافة الإفلات من العقاب التي ظلت تحمي إسرائيل، وتضفي على ممارساتها العدوانية حصانة مطلقة.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن سكرتير الإمارات في بعثة الأمم المتحدة، محمد صالح الشامسي، فند باسم الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري في النقاش العام للبند التاسع لجدول أعمال الدورة ال 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.ونفت الإمارات بشدة قيامها بأي انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة أن محكمة العدل الدولية لم تستجب إلاّ إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلبًا من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر، وأن الإمارات ملتزمة أصلًا بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.ونقلت "الوطن" عن الرئيس التونسي، باجي قائد السبسي، قوله إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يجب أن يمثل أمام البرلمان لتصويت جديد على الثقة، ووضع حد للأزمة السياسية في البلاد، مضيفًا: "منذ الأسبوع الماضي قررنا الانقطاع بطلب من (النهضة)... هي تريد التوافق مع الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد... العلاقات بين الباجي قائد السبسي و(النهضة) انقطعت".وقالت "البيان" إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال إن بلاده "ستتصدى لكل محاولات تغيير هوية القدس"، وأضاف في كلمة له أمام الجمعية العامة أنه لا بديل للفلسطينيين والإسرائيليين سوى حل الدولتين. وأكد دعمه للحل السياسي في سوريا القائمة على قرارات جنيف.وركزت "خليج" على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه سيواصل محاربة إيران في سوريا والتنسيق مع روسيا وذلك بعد إسقاط الطائرة الروسية إيل-20، قائلًا: "سنواصل العمل على منع التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وسنواصل التنسيق الأمني بين القوات الإسرائيلية والجيش الروسي ولقد اتفقنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن تلتقي مجموعات عمل من الجيشين الإسرائيلي والروسي قريبا".وكشفت "البيان" أن ألمانيا أعربت عن بالغ أسفها للمملكة العربية السعودية على سوء التفاهم الذي تناقض مع العلاقات القوية والاستراتيجية بين المملكة وألمانيا، حيث اتفقت الدولتان، أمس على فتح صفحة جديدة في العلاقات. وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وإلى جواره نظيره السعودي عادل الجبيركان ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحًا في اتصالاتنا وحوارنا، من أجل تفادي سوء التفاهم بين ألمانيا والمملكة». ورحب الجبير بتصريحات نظيره ماس، ودعاه إلى زيارة المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين".وقالت "الاتحاد" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دشن في جدة، أمس، قطار الحرمين السريع بطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون مسافر سنويًا، يتنقلون بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر القطار بكل راحة وأمان وسرعة وكفاءة.ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان قوله على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "يجب أن نبدي مزيدا من الحزم حيال الذين يرغبون في فرض الامر الواقع لمصلحتهم وحدهم"، داعيًا إلى ممارسة ضغوط قصوى وفرض عقوبات على الذين ينشرون الفوضى في ليبيا ويمنعون هذا البلد من التقدم باتجاه انتخابات.وأفادت "خليج" بأن مسئولًا أمريكيًا وآخر بريطانيًا أكدا دعم واشنطن ولندن للتحالف العربي؛ لاستعادة الحكومة الشرعية سيادتها في اليمن، ومكافحة الإرهاب الحوثي، بينما كشفت مصادر أمريكية، أن الولايات المتحدة بصدد اتخاذ إجراءات ضد السفينة الإيرانية المشبوهة، التي تتجول في البحر الأحمر، التي كشفها التحالف، وأكد أنها تدعم الانقلابيين الحوثيين.دوليًا، قالت "البيان" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، خلال كلمته بالأمم المتحدة، أن الإدارة الأميركية تعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي، مؤكدًا أن قادة إيران يموّلون الإرهاب في الشرق الأوسط ويزرعون الفوضى والموت والدمار، داعيًا المجتمع الدولي إلى عزل النظام الإيراني الفاسد.وأوضحت "خليج" أنرئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، خسر تصويتًا على الثقة في البرلمان، أمس، ما يعني أنه سيترك منصبه، لكن لم يتضح من سيشكل الحكومة المقبلة، نظرًا لعدم وجود كتلة سياسية تحظى بالأغلبية.