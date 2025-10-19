مفتي الهند يشارك في فعاليات دعوية كبرى بإندونيسيا

قام مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد بزيارة رسمية إلى عاصمة إندونيسيا جاكرتا، وذلك في إطار الرحلة الدعوية التي يقوم بها الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ بن سالم.

وقد ألقى المفتي خلال زيارته عددًا من المحاضرات العلمية والدعوية في مجالس العلماء واللقاءات الفكرية والحفلات الاستقبالية التي نظمتها المؤسسات الإسلامية المختلفة في البلاد.

وشارك في مجلس المولد النبوي الشريف "مجلس الرسول مولدًا ودعاءً" الذي أقامته جمعية السادات اليمنية في إندونيسيا، حيث ألقى كلمة مؤثرة تناولت أهمية المحبة النبوية ووحدة الأمة الإسلامية.

كما شهدت الزيارة افتتاح المكتب الجديد لمجلس المواصلات في مدينة باندونيسيا، بحضور رسمي وشعبي واسع، شارك فيه أكثر من خمسمائة ألف شخص من مختلف الدول، مما يعكس عمق الروابط الدينية والعلمية التي تجمع بين العلماء والمؤسسات الإسلامية عبر العالم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الدعوي والعلمي بين الهند وإندونيسيا، وتأكيدًا لدور العلماء في نشر الوسطية والتسامح وبناء جسور الأخوة الإسلامية.