الخارجية السورية: نأمل تزويدنا بمنظومة إس_300 الصاروخية خلال أسبوعين

عرضت فضائية أكسترا نيوز فى خبر عاجل لها نقلا عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بتمنيه توريد روسيا منظومة إس _ 300 الصاروخية المضادة للطائرات لبلاده خلال اسبوعين.



الجدير بالذكر أن مكتب الرئيس السوري بشار الأسد صرح بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الأسد بأن موسكو ستزود حليفتها سوريا بمنظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات.



وقالت الرئاسة في بيان، إن بوتين "أبلغ الرئيس الأسد بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة إس-300 الحديثة".



وأكد الكرملين أن قرار تزويد سوريا بمنظومة إس-300 المضادة للصواريخ يهدف إلى تعزيز سلامة الجيش الروسي، مضيفا أن القرار ليس موجها ضد أي دولة ثالثة.