ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الخارجية السورية: نأمل تزويدنا بمنظومة إس_300 الصاروخية خلال أسبوعين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:57 م
صدى البلد
أسامة علي
عرضت فضائية أكسترا نيوز فى خبر عاجل لها نقلا عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بتمنيه توريد روسيا منظومة إس _ 300 الصاروخية المضادة للطائرات لبلاده خلال اسبوعين.

الجدير بالذكر أن مكتب الرئيس السوري بشار الأسد صرح بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الأسد بأن موسكو ستزود حليفتها سوريا بمنظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات.

وقالت الرئاسة في بيان، إن بوتين "أبلغ الرئيس الأسد بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة إس-300 الحديثة".

وأكد الكرملين أن قرار تزويد سوريا بمنظومة إس-300 المضادة للصواريخ يهدف إلى تعزيز سلامة الجيش الروسي، مضيفا أن القرار ليس موجها ضد أي دولة ثالثة.

ترشيحاتنا

شقيق سعد سمير ينضم للمنتخب المصري

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية بالبطولة العربية

هاشتاج #الخطيب يتصدر تويتر

مدرب الأهلي يدلي بصوته في الجمعية العمومية

شاهد.. الفيديو الذي اغتيلت بسببه ملكة جمال العراق تارة فارس

إسرائيل تكشف عن موعد نقل منظومة أس-300 إلى سوريا

قناة عراقية تكشف سبب اغتيال تارة فارس.. فيديو

كيف قضت قوات الشرطة على أسطورة قناص أسوان الذي لا يُقهر؟

وصيفة ملكة جمال العراق المغتالة تتنبأ بمقتلها منذ أيام.. صور

لجنة الفتوى توضح حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب بنصف الساعة

شاهد.. فيديو يظهر قاتل تارة فارس‎

طعن مصري في الكويت بسبب السجائر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

مشاهد من الجحيم.. اصطدام 4 شاحنات واشتعال النيران بها في إنجلترا

فيديو

برلماني يقترح فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة.. فيديو
ميليشيا الحوثى باليمن تعترف بتلقى التمويل المالى من نظام دولة قطر
الخارجية السورية: نأمل تزويدنا بمنظومة إس_300 الصاروخية خلال أسبوعين
إيقاف لقاء الزمالك والقادسية بتعليمات من رئيس الاتحاد العربي
بسمة تشيد بتجربة الأفلام المصرية القصيرة في مهرجان الجونة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟