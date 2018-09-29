ضبط 5 طرب حشيش و51 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة خلال حملة للقضاء على العناصر الإجرامية وبؤر المخدرات، من ضبط 5 طرب لمخدر الحشيش تزن كيلو و250 جراما بحوزة 4 تجار مخدرات خلال ترويجها بإيتاى البارود وكفر الدوار.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط كل من: "محمد .ح.ا" 37 سنة "عاطل ومقيم صفط الحرية بمركز شرطة إيتاى البارود وبحوزته 3 طربة لمخدر الحشيش المخدر تزن حوالى 750 جراما، مبلغ 250 جنيهًا، هاتف محمول، " شعبان .ج.ع" 33 سنة عاطل، ومقيم عزبة الشنديدى بمركز كفر الدوار، وبحوزته (50) لفافة لمسحوق الهيروين تزن حوالى 50 جراما، مبلغ مالى 2550 جنيهًا، هاتف محمول، "مجدى .ف.س"30 سنة، عاطل ومقيم الكنائس بمركز كفر الدوار وبحوزته (17) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جراما، لفافة لمسحوق الهيروين تزن حوالى 10 جرامات، (38) قرص مخدر، مبلغ 230 جنيهًا، هاتف محمول، "محمد .ر.م.26 سنة، عاطل ومقيم السعرانية بمركز كفر الدوار وبحوزته (2) طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام، مبلغ 300 جنيه، هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وهواتف المحمول للاتصال بعملائهم وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.