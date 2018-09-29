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شعبة المصوغات تكشف التوقيت الأنسب لشراء الشبكة.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:20 م
ذهب
ذهب
توك شو
قال وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، إن التراجع في أسعار الذهب عالميًا، وانخفاض الجرام 7 جنيهات بمصر، أمر طبيعي نظرًا لإعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار.

وأضاف "واصف"، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر ضائية "Ten" اليوم، السبت، أنه ضمن الأسباب التيأدت إلى انخفاض سعر الذهب قوة الدولار أمام العملات الأخرى، حيث إن الذهب تحدد قيمته بناءً على الدولار، وفي الوقت الذي تزيد فيه قيمة الدولار تقل قيمة الذهب.

وأوضح أن الذهب خلال الأيام المقبلة سوف يرتفع مرة أخرى، ولذلك التوقيت الحالي هو أنسب توقيت لشراء الشبكة للمقبلين على الزواج.


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