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رياضة

افتتاح البطولة العربية للكاراتيه بمشاركة 12 منتخبا بحضور رئيس الاتحاد الدولى

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:14 م
صدى البلد
ريهام بكير
انطلقت صباح اليوم السبت منافسات البطولة العربية للكاراتيه رقم 12 للرجال والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة بالصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، وتستمر حتى غد الأحد. 

يشارك فى البطولة 12 منتخبا هى مصر وتونس وليبيا وجيبوتي والسودان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق واليمن وفلسطين ولبنان والبحرين. 

ويحصل اللاعبون على راحة لمدة ساعة من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء للتجهيز لحفل الافتتاح الذى يقام فى الخامسة مساء ، وبعد الحفل تقام نهائيات الأوزان التى تلعب اليوم فى منافسات كاتا فردى رجال وسيدات وكاتا جماعى رجال وذوى الاحتياجات الخاصة .

يحضر حفل الافتتاح ومنافسة اليوم الإسباني أنطونيو سيبنوس رئيس الاتحاد الدولي للعبة والذى وصل القاهرة فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة ، ونائبه ناصر الارزقى ، ومجلس إدارة الاتحاد العربى برئاسة الدكتور إبراهيم بن محمد القناص رئيس الاتحادين السعودى والعربى للكاراتية
كما يحضر الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط ، وعدد كبير من رؤساء الاتحادات الريلضية المصرية والعربية فى الالعاب المختلفة .

واسفرت قرعة البطولة فى منافسات اليوم الاول الكاتا رجال فردى فى الدور الاول عن مواجهة أحمد شريف (مصر) مع مسفر ظافر الاسمرى (السعودية) ، والفائز يواجه زين العابدين راضى طعمة (العراق) فى الدور الثانى ، وفى نفس الدور يلتقى حسين جلال التركى (ليبيا) مع مروان عبد الله المازمى (الامارات) ، والفائز يواجه شريف الدين سند (السودان ) ، وفى الكاتا جماعى ، مصر تواجه السعودية ، والسودان مع الإمارات .

وفى منافسات وزن تحت 55 كيلو جراما فردى قتال يلعب صالح عبد الرضا طالب (العراق) مع عبد الله مبارك الحربى (السعودية) ، ويعقوب سليمان حسين (السودان) مع زياد الغريب (مصر) ، وفى وزن تحت 60 كيلو جراما ، يلعب آدم على آدم (السودان) أمام عماد محمد المالكى ( السعودية) والفائز يلتقى مع حماد سهيل الغافلى (الامارات) ، وعبد أسامة خمير (ليبيا) يواجه خالد عامر عبد العزيز (جيلوتى) ومحمد محمود عمر (العراق) مع مالك جمعة (مصر).

وفى وزن تحت 67 كيلو جراما يلتقى اللاعب أحمد سالم باصليب (الامارات) مع الشيخ عبد الرحمن (السودان) ، والفائز يواجه على برناوى (السعودية) ، وعبد الملك جمال (ليبيا) مع على الصاوى (مصر).

والفائز يواجه اللاعب أمجد عبد الهادى كاظم (العراق) ، وفى وزن تحت 75 كيلو جراما ، يلعب عمر طارق ( مصر ) مع رابار مولود حسن (العراق) ، والفائز يواجه رائف عادل تركستانى ( السعودية) ، ويلعب عادل عبد العزيز جشم (الامارات) مع أحمد صالح أحمد (ليبيا) ، والفائز يواجه اللاعب عبد الله إسحاق على (السودان) ، وفى وزن فوق 84 كيلو جراما ، فيلعب ماجد صالح آل خليفة (السعودية) مع سامان فائق نورى (العراق) ، واحمد سعيد (مصر) مع عادل امين على (ليبيا) ، وفى وزن تحت 84 كيلو جراما ،فيلعب مهران نديم على (جيبوتي) مع محمد الكتبى (مصر) ، والفائز يواجه اللاعب شفان عثمان مجيد (العراق).

ويلعب حمزة عبد المنعم ( السودان) مع فرج راجح الناشؤى (السعودية) ، والفائز يواجه جبريل صالح أحمد (ليبيا ) ، وفى منافسات القتال الجماعى فيلعب المنتخب الليبى أمام نظيره السودانى ، والفائز يواجه المنتخب السعودى ، ويلقى منتخبنا الوطنى نظيره العراقى ، والفائز يواجه الإمارات.

وفى منافسات الكاتا فردى سيدات فتلعب سلامة جاسم العقراوى (الامارات) آمال ريتا حنا (لبنان) ، وجيزان فائق (الغراق) أمام سارة عاصم (مصر) ، وفى الكاتا جماعى ، يلعب منتخبنا الوطنى أمام الغراق ، والفائز يواجه المنتخب الاماراتى فى الدور قبل النهائى.

وفى منافسات سيدات كوميتيه وزن تحت 50 كيلو جراما ، تلعب رضوى سيد (مصر) أمام شارا فائق ( العراق) ، وحوراء محمد العجمى (الامارات) أمام اية على جماعى (تونس) ، وفى وزن تحت 55 كيلو جراما ، فتواجه مريم صلاح ( مصر) اللاعبة روزا يوسف إبراهيم (العراق) ، والفائزة تلعب مع يارا كامين (لبنان) فى الدور قبل النهائى.

وفى وزن تحت 61 كيلو جراما تلعب كيزان قائق ( العراق) أمام جيانا فاروق (مصر) ،والفائزة تواجه شيماء بو عزيز (تونس) فى الدور قبل النهائى ، وفى وزن تحت 68 كيلو جراما ، تلعب فريال اشرف محمد (مصر) مع ريتا حنا (لبنان) ، والفائزة تواجه فاتن بن قاسم عيسى (تونس) ، وفى الدور قبل النهائى تلعب شيماء محمد (مصر) مع شهيناز عبد الستار (تونس) ، وفى الكوميتيه الجماعى ، يلتقى فى قبل النهائى كل من العراق مع مصر ، ولبنان مع تونس .

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