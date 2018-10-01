محافظ كفرالشيخ يطلق مبادرة هنجملها لزراعة الأشجار المثمرة.. صور

أطلق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مبادرة "هنجملها" بمدرسة المثلث الابتدائية الجديدة بالرياض لزراعة الأشجار المثمرة.





جاء ذلك بحضور المهندس نصر الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور فيصل محمود جودة ، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم إطلاق مبادرة "هنجملها" بمدرسة المثلث الابتدائية الجديدة بالرياض لزراعة الأشجار المثمرة، بالمشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أن المجتمع هو صانع التنمية والدولة وأجهزتها المختلفة تعمل لصالح هذا المجتمع.



