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توك شو

فاروق الفيشاوي: هتعامل مع السرطان كأنه صداع.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:55 م
الفنان القدير فاروق
الفنان القدير فاروق الفيشاوي
حسام الحارتي
أعلن الفنان القدير فاروق الفيشاوي، عن إصابته مؤخرًا بمرض السرطان، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من ذلك.

وأضاف "الفيشاوي" أثناء إلقاء كلمته بمهرجان الإسكندرية في دورته الـ 34 ،"أنا هتعامل مع المرض كأنه صداع" مضيفًا أنه بالعزيمة والإصرار سينتصر عليه.

ووعد الجماهير بحضورة المهرجان القادم بعد شفائه من المرض للتهنئة زملائه على التكريم وإعلانه شفاءه التام من مرض السرطان كما قام بوعدهم. 

ووجّه حضور المهرجان التصفيق الشديد على عزيمة فاروق الفيشاوي، وإعلانه إصابته بمرض السرطان وعزيمته في التغلب عليه.

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