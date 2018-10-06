ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

محمد عبد الرحمن.. نموذج مصرى مشرف لأفضل مهندس بترول شاب يحصد جائزة عالمية للمرة الثانية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:40 م
ميس رضا - عدسة :أشرف العمدة
مصر ولادة لنماذج مشرفة نفخر بوجودها بيننا وتواجدها لتمثل مصر داخليًا وخارجيًا فى المحافل الدولية، يتركون بصمة فى أي مكان إينما ذهبوا إليه.. العمل والكفاح والجدية سماهم، وسعيهم للنجاح هو السبيل، هذا ما فعله وحققه الشاب المصرى محمد محمود عبد الرحمن الذي لم يتجاوز بداية عقده الثالث فقد حصد جائزتين عالميتين عن أفضل مهندس بترول شاب على مستوى العالم لنبوغه فى مجال البترول.
محمد عبد الرحمن..

البداية كانت :

المهندس محمد محمود عبد الرحمن، حصل على الثانوية العامة من مدرسة مبارك الثانوية للمتفوقين بمحافظة الإسكندرية فى عام 2007، بمجموع تجاوز نسبة 99.6%، ليقرر الالتحاق بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة قناة السويس، وكان اختياره لهذه الكلية بناء على تطلعه وشغفه لهذا المجال.

محمد عبد الرحمن..

وانضم لجمعية مهندسى البترول وهو فى عامه الثانى من الدراسة بكلية الهندسة بفرع جامعة قناة السويس كعضو بها، للتعرف على أنشطتها، ثم بدأ بالتدرج فى مناصبها حتى وصل بعد التخرج إلى مسئول فى القسم التقنى لمدة سنتين، ثم نائبا لرئيس جمعية مهندسى البترول لقسم الشباب بمصر.

محمد عبد الرحمن..

الجائزة وكيفية ترشيحه لها ؟

حصل المهندس الشاب على جائزة SPE كأفضل مهندس شاب تحت 36 سنة من مقر المنظمة فى إمارة أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة فى عام 2015 على مستوى الشرق الأوسط.

وجائزة الـ SPE تُمنح لأحسن مهندس شاب فى مجال خدمة قطاع البترول للمساهمة والقيادة فى تطوير مهنة هندسة البترول أو صناعة النفط والمجتمع، وجمعية مهندسى البترول.

وترشيحه للجائزة جاء عن طريق أحد الزملاء فى نفس الجمعية أو الشركة التى يعمل بها وهى شركة صحارى للزيت والغاز.

محمد عبد الرحمن..

للمرة الثانية يحصد الجائزة

والمهندس محمد يعمل الآن بشركة صحارى للزيت والغاز وعمل فى وقت سابق معيد في قسم هندسة البترول بالجامعة الأمريكية.

وحصل على الجائزة للمرة الثانية كأفضل مهندس بترول شاب في خدمة صناعة البترول على مستوى العالم من جمعية مهندسي البترول في 2017 وتم استلام الجائزة في ولاية تكساس الامريكية.

وهو عضو في لجنة البحث والتطوير ولجنة التوعية بالطاقة بجمعية مهندسي البترول العالمية.

محمد عبد الرحمن..

مشروع البحث

وقدم المهندس محمد من خلال عمله بشركة صحارى للزيت والغاز، ورقتين بحثيتين لمناقشة كيفية تطوير قطاع البترول وزيادة كفاءة عناصره البشرية من أجل العمل على زيادة إنتاجية الآبار، فكانت ورقته البحثية الأولى تدور حول كيفية إيجاد طريقة لاستخدام مطابقة إنتاجية الآبار بمساعدة الحاسب الآلى لمعايرة الآبار التى تنتج من عدة طبقات سويا باستخدام بيانات الضغط بعد الإنتاج واستخدام تقنيات البحث عن الحل الأمثل الحديثة، ويضيف: طرق الحصول على مطابقة إنتاجية الآبار للحصول على نموذج محاكاة أقرب للحقيقة كانت تتم فى السابق على أسلوب الصواب والخطأ، مع إجراء تعديلات حول بعض الآبار للوصول للمطابقة النهائية.

محمد عبد الرحمن..

وكانت الدراسة على أحد الحقول المصرية "حقل جنة" الموجود بمنطقة امتياز شمال البحرية فى الصحراء الغربية فى مصر، والذى تم اكتشافه وبداية الإنتاج منه خلال عام 2004 وتم عرض طريقة جديدة لاستخدام بيانات الضغوط للطبقات المختلفة بعد الإنتاج مع استخدام تقنية الاختبار والتحليل المعتمدة على الحاسب الآلى، للوصول إلى أحسن مطابقة للخزان والمساعدة فى الحصول على أفضل خطة تنمية للحقل.

وجاءت الورقة البحثية الثانية تحت عنوان "طريقة لاستخدام بيانات الصخور والتحليل البتروفزيقى لتكون وصف الخزان البترول فى غياب تحليل الصفات السيزمية – دراسة على حقل غرب قارون بالصحراء الغربية.

محمد عبد الرحمن..

فى الورقة البحثية تم عرض طريقة لاستخدام بيانات الصخور وعمل سجل توصيف لكل بئر وخرائط لتوزيعها لكل نموذج فى غياب البيانات السيزمية، بالإضافة إلى استخدام طريقة حديثة لتوزيع خواص النفاذية للخزان للحد من استخدام قيم غير ممثلة للخزان الحقيقى، ساهمت الطريقة الجديدة فى الحصول على نموذج محاكاة جيد جدا لحقل غرب قارون، والذى ساعد فى وضع خطة تنمية الحقل المثلى والتخطيط لاستخدام مشروع حقن مياه كامل للحقل للوصول لأعلى معدل إنتاجية.

ترشيحاتنا

احرص على تناول هذه الأطعمة للوقاية من السكتة الدماغية

ميلانيا ترامب تصل إلى القاهرة

بدء إضافة المواليد على البطاقات التي تنتهي برقم 8 الأسبوع الجاري

محافظ الوادي الجديد يكشف عن آخر تفاصيل حريق قرية الراشدة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الهلال في كأس السوبر المصري السعودي

ننشر صور مزارع النخيل المتفحمة بالوادي الجديد

إسرائيل تنقل أموال قطر لحماس

حكاية 4 فنانات عملن ممرضات في حرب أكتوبر.. منهن فاتن حمامة

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

سقوط مقاتلة روسية بالقرب من موسكو

النائب العام يحيل 43 متهما لجنايات أمن الدولة في شغب عزبة أبو حشيش

رسميا.. استاد هزاع بن زايد يحتضن نهائي البطولة العربية للأندية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

فيديو

اتحاد الجمعيات الاقتصادية: بورسعيد قاطرة التنمية لمصر.. فيديو
محافظ بورسعيد: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف تطوير العشوائيات
محافظ الإسماعيلية: 50% نسبة توظيف شباب المحافظة بقرية الأمل ..فيديو
تسلم الأيادي تشعل احتفالية السجون للإفراج عن الغارمين والغارمات .. فيديو وصور
محمود خلف: مصر دولة سلام تاريخية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟