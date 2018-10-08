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أخبار البلد

حقوقية: يجب التحقيق في النتائج السلبية لاستطلاعات الرأي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت دكتور عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا ومستشار منظمة اليونيسكو حاليًا، أنها ضد نتائج استطلاعات الرأى بمركز بصيرة، مطالبا من المجلس القومى للمرأة مقاضاة هذا المركز والتحقيق فى هذه النسب السلبية، لأن هناك العديد من الطرق التى تزور نسب الاستطلاع.

وأضافت فى تصريح خاص لصدى البلد، أننا فى عام المرأة، وأكبر عدد وزيرات فى تاريخ مصر موجود فى الحكومة الحالية.

وتابعت أن السلفيين والاخوان شنوا هجوما حينما تم اتخاذ قرار توثيق الطلاق حتى لا يحدث إيذاء للأسر والأطفال.

وطالبت بأن يكون لنا فى تونس قدوة ، بإنه لابد من موافقة الزوجة على الزواج بأخرى وأن يقترن ذلك بإعطاء الزوجة الأولى حقها.

جدير بالذكر أن نتائج استطلاع مركز بصيرة، حول قضايا المرأة في عيون المصريين، جاءت عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية، يحتوي على مجموعة من الأسئلة محل الاستطلاع، ويُجاب عنها من قبل المشتركين على التطبيق.


وجاءت النتائج كالتالى 24% ممن شملهم الاستطلاع وافقوا على ضرب الزوجة إذا أخطأت، و26% وافقوا أن عدد الأطفال للأسرة الواحدة يجب أن يكون 4 أطفال و31% رفضوا تجريم منع المرأة من الحصول على حقها في الميراث.

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