في قصف جوي بجباليا .. الاحتلال يغتال نائب قائد سرية حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اغتيال نائب قائد سرية حماس وعناصر أخرى في قصف جوي بجباليا أمس.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الإسرائيلي إن قائدا كبيرا في حماس في كتيبة البريج التابعة للحركة قُتل في غارة جوية جديدة.

وأوضح أن صالح جميل محمد عماد، رئيس وحدة الدعم القتالي في كتيبة البريج، قُتل إلى جانب عدد من نشطاء حماس الآخرين في الموقع المستهدف وسط غزة.

وقتلت غارة جوية أخرى 3 عناصر من حماس، أعضاء في قوة النخبة التابعة للحركة، الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وفقا للجيش الإسرائيلي.

ولفت جيش الاحتلال إلى أن غارة منفصلة في جباليا شمال غزة أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من حماس، من بينهم نائب قائد السرية.

وخلال الليل، نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا ضد موقع لإطلاق الصواريخ تابع لحماس في غزة، زعم أنه كان مهيأ لشن هجمات على جنوب إسرائيل.